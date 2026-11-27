La nostra regione mostra risultati superiori alla media nazionale in diversi indicatori della trasformazione digitale della sanità, ma il percorso verso un sistema pienamente integrato e accessibile a tutti è ancora da completare. È quanto emerge dall’ultima analisi della Fondazione GIMBE, presentata il 27 novembre 2026 al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, che fotografa i progressi del Servizio sanitario nazionale tra infrastrutture, telemedicina e Fascicolo sanitario elettronico.

Il quadro valdostano presenta elementi incoraggianti, soprattutto sul fronte della telemedicina e delle competenze digitali dei cittadini. Secondo i dati ISTAT 2025, il 58,3% della popolazione tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, una quota superiore alla media italiana del 54,3%. Anche l'utilizzo degli strumenti di identità digitale registra un risultato positivo: il 49,2% dei cittadini di almeno 15 anni ha utilizzato SPID o Carta d'identità elettronica negli ultimi dodici mesi, contro una media nazionale del 47%.

Il dato più significativo riguarda però la telemedicina. A settembre 2026, in Valle d’Aosta risultano 39 cittadini assistiti ogni 1.000 abitanti, più del doppio rispetto alla media nazionale di 16,6. Un risultato che colloca la regione tra i territori con la maggiore diffusione di questi servizi, che consentono di seguire i pazienti anche a distanza attraverso televisite, telemonitoraggio, teleconsulti e teleassistenza.

A livello nazionale, la Piattaforma Nazionale di Telemedicina di AGENAS registra, fino a settembre 2026, 978.698 assistiti e 1.911.101 prestazioni. Di queste, 788.731 sono televisite, 600.507 prestazioni di telemonitoraggio, 397.006 teleconsulti e 124.857 interventi di teleassistenza. La diffusione territoriale rimane tuttavia molto disomogenea: si passa dai 44,3 assistiti ogni 1.000 abitanti del Molise ai 3,4 del Piemonte.

Più articolato il quadro relativo al Fascicolo sanitario elettronico 2.0. In Valle d’Aosta, a marzo 2026, risulta disponibile il 70% delle 20 tipologie di documenti considerate dal monitoraggio, contro una media nazionale del 73%. Il dato segnala quindi un ritardo di tre punti percentuali rispetto al resto del Paese.

Decisamente più positivo il risultato relativo al consenso dei cittadini alla consultazione del Fascicolo da parte dei professionisti sanitari. A ottobre 2026, in Valle d’Aosta ha espresso il proprio consenso il 69% degli assistiti, una percentuale nettamente superiore alla media nazionale del 44%. Si tratta di un indicatore importante perché la disponibilità dei documenti, da sola, non basta: è necessario che le informazioni possano essere effettivamente consultate e utilizzate dai professionisti nel percorso di cura.

Sul fronte delle infrastrutture, secondo il portale Connetti Italia, in Valle d’Aosta risultano attivate 64 strutture sanitarie. Il dato si inserisce nel quadro nazionale del Piano Sanità connessa, finanziato attraverso la Missione 1 del PNRR, che ha portato la connettività ad almeno 1 Gbps in 9.254 strutture sanitarie, superando di 554 unità il target iniziale di 8.700, pari a un risultato superiore del 6,4%.

La Fondazione GIMBE invita tuttavia a non confondere il raggiungimento degli obiettivi infrastrutturali con il completamento della trasformazione digitale. «Lo sviluppo delle tecnologie è molto più veloce della capacità dei sistemi sanitari di adattarsi alla trasformazione digitale», osserva il presidente Nino Cartabellotta (nella foto), sottolineando la necessità di investire non soltanto nelle infrastrutture, ma anche nella formazione dei professionisti e nell'alfabetizzazione digitale dei cittadini.

Un tema particolarmente rilevante riguarda le differenze generazionali. In Italia, l'utilizzo di Internet scende al 72,5% tra le persone di 65-74 anni e al 35,7% tra gli ultrasettantacinquenni. Solo il 27,4% dei cittadini tra 65 e 74 anni possiede competenze digitali almeno di base. Inoltre, nel 2024 appena il 7,7% degli ultrasettantacinquenni aveva prenotato online un appuntamento con un professionista sanitario nei tre mesi precedenti l'indagine.

Anche il completamento del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e dell'Ecosistema dei dati sanitari richiede ancora interventi. Il termine del 31 marzo 2026 per il completamento della terza fase del FSE 2.0 è trascorso e un nuovo schema di decreto, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole il 7 ottobre 2026, prevede di rinviare al 30 giugno 2027 la piena attuazione del sistema in tutte le Regioni.

Per la Valle d’Aosta, dunque, i numeri restituiscono una situazione complessivamente positiva, con risultati superiori alla media italiana nella diffusione della telemedicina, nelle competenze digitali e nell'utilizzo dell'identità digitale. Rimane però la necessità di completare il patrimonio documentale del Fascicolo sanitario elettronico e di assicurare che l'innovazione raggiunga concretamente tutte le fasce della popolazione.

La sfida, come evidenzia GIMBE, non è soltanto rendere la sanità più tecnologica, ma fare in modo che la digitalizzazione migliori davvero l'accessibilità e la continuità delle cure, senza trasformarsi in un ulteriore ostacolo per anziani, persone fragili e pazienti cronici.