Un’intera notte di controlli per rafforzare la sicurezza e garantire una presenza capillare sul territorio. I Carabinieri della Compagnia di Aosta hanno intensificato il presidio nelle ore serali e notturne, mettendo in campo un servizio straordinario di controllo che ha interessato il capoluogo e le principali vie di accesso alla città. Il bilancio dell'operazione parla di 159 persone identificate e 63 autovetture controllate.

L'attività è scattata alle 20 di venerdì 27 novembre e si è protratta per tutta la notte. A operare sono stati 14 militari, suddivisi in sei pattuglie, dislocati lungo le principali arterie stradali, negli snodi di accesso ad Aosta e nelle aree maggiormente frequentate durante la serata.

Un dispositivo articolato, costruito attraverso posti di controllo dinamici e verifiche mirate, con l'obiettivo di prevenire comportamenti illeciti, rafforzare la sicurezza della circolazione e assicurare una presenza visibile delle forze dell'ordine nelle fasce orarie più delicate, soprattutto durante il fine settimana.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale. Nel corso dei controlli sono state contestate sei violazioni al Codice della Strada ed è stata ritirata una carta di circolazione. Un'attività che si affianca al lavoro di prevenzione sul territorio e alla verifica del rispetto delle disposizioni previste per chi si mette alla guida.

I Carabinieri hanno inoltre effettuato controlli amministrativi in due esercizi pubblici della zona. In entrambi i casi non sono state riscontrate irregolarità e le attività sono risultate rispettose delle prescrizioni vigenti.

L'operazione si inserisce nella programmazione ordinaria dei servizi coordinati dal Gruppo Carabinieri di Aosta, che punta a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza attraverso controlli periodici e una presenza costante, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Un'attività di prevenzione che punta non soltanto a individuare eventuali violazioni, ma anche a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e a garantire un presidio concreto del territorio.