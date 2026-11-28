Quand l’hiver approche et que les montagnes se parent de silence, s’ouvre le temps de l’attente. L’Avent nous invite à redécouvrir la valeur de l’espérance, de la mémoire et des racines qui font vivre une communauté.

La Chiesa ricorda – L’Église fait mémoire

La Chiesa celebra San Saturnino di Tolosa, vescovo e martire, vissuto nel III secolo. Secondo la tradizione, fu un instancabile testimone della fede cristiana e affrontò il martirio con coraggio e fermezza. È ricordato come simbolo di fedeltà alle proprie convinzioni e di dedizione spirituale.

L’Église célèbre saint Saturnin de Toulouse, évêque et martyr du IIIᵉ siècle. La tradition chrétienne garde le souvenir d’un homme de foi, de courage et de fidélité à ses convictions. Son témoignage nous rappelle que la force intérieure et la fidélité aux valeurs essentielles peuvent guider toute une vie.

L'Avvento: il tempo dell'attesa – L’Avent : le temps de l’attente

Oggi inizia l'Avvento, il periodo liturgico che prepara al Natale. Con la prima domenica di Avvento comincia anche un nuovo anno liturgico. È un tempo di attesa, riflessione e speranza, rappresentato simbolicamente dalla corona con quattro candele, da accendere una dopo l'altra nelle quattro domeniche che precedono il Natale.

Nelle tradizioni popolari alpine, questo periodo coincideva con il raccoglimento delle famiglie nelle case, le veglie serali e la preparazione delle feste invernali. Un tempo nel quale la comunità si ritrovava e si preparava ad affrontare insieme la stagione più fredda.

Aujourd’hui commence l’Avent, le temps liturgique qui prépare à Noël. Avec ce premier dimanche débute également une nouvelle année liturgique. La couronne de l’Avent, avec ses quatre bougies allumées progressivement, symbolise le chemin vers la Nativité.

Dans les traditions alpines, cette période était aussi celle des veillées familiales, des récits transmis par les anciens et des préparatifs de l’hiver. Un moment de partage et de solidarité, où les liens entre les générations prenaient toute leur importance.

Uno sguardo alla Valle d'Aosta – Un regard sur la Vallée d'Aoste

La Valle d'Aosta è una terra nella quale l'identità si costruisce attraverso la storia, la cultura, le lingue e l'autonomia. Una comunità che ha saputo conservare nel tempo le proprie peculiarità, mantenendo un legame profondo con le montagne e con le tradizioni.

L'autonomia speciale non è soltanto un insieme di norme e competenze istituzionali: è il riconoscimento di una storia e di una specificità culturale. È uno strumento di autogoverno e una responsabilità verso le generazioni future.

Il francese, il francoprovenzale e l'italiano rappresentano una ricchezza da proteggere. Il patois, parlato ancora nelle nostre vallate, è una voce autentica della memoria collettiva valdostana.

La Vallée d’Aoste est une terre où l’identité se construit à travers l’histoire, la culture, les langues et l’autonomie. Son statut spécial n’est pas seulement un ensemble de compétences institutionnelles : il représente la reconnaissance d’une histoire et d’une identité particulières.

Préserver le français, le francoprovençal et l’italien, c’est défendre une richesse culturelle. Le patois, transmis de génération en génération, demeure l’une des expressions les plus authentiques de la mémoire collective valdôtaine.

Il y a longtemps, ce jour-là

29 novembre 1947 – L'ONU approva il piano di partizione della Palestina

Il 29 novembre 1947, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la risoluzione 181, che prevedeva la partizione della Palestina mandataria in due Stati, uno ebraico e uno arabo, con un regime internazionale speciale per Gerusalemme.

La decisione rappresentò un passaggio fondamentale nella storia del Medio Oriente, ma non riuscì a evitare il conflitto che avrebbe segnato profondamente la regione.

Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 181, prévoyant le partage de la Palestine mandataire en deux États, l’un juif et l’autre arabe, avec un statut international particulier pour Jérusalem. Cette décision constitue une étape majeure de l’histoire du Moyen-Orient.

Le proverbe

Chi ben comincia è a metà dell'opera.

Qui commence bien a déjà fait la moitié du chemin.

Un proverbio che invita ad affrontare ogni nuovo percorso con impegno, fiducia e determinazione. Anche il cammino dell'Avvento comincia con un primo passo, fatto di piccoli gesti e di attenzione verso gli altri.

Un proverbe qui nous rappelle que chaque chemin commence par une première étape. L’Avent lui aussi se construit jour après jour, à travers les petits gestes, la patience et l’attention portée aux autres.

Le rendez-vous à ne pas manquer

La Traviata – Teatro Splendor, Aosta

Dimanche 29 novembre · Ore 15.00

La grande opera italiana torna protagonista ad Aosta con La Traviata di Giuseppe Verdi, nell'ambito della Saison Culturelle 2026/2027.

Un capolavoro senza tempo che racconta l'amore, il sacrificio, la fragilità umana e il contrasto tra sentimenti autentici e convenzioni sociali.

Un appuntamento con la grande musica e la cultura, per vivere una domenica all'insegna dell'emozione e della bellezza.

Le grand opéra italien retrouve la scène du Théâtre Splendor avec La Traviata de Giuseppe Verdi. Une œuvre intemporelle où l’amour, le sacrifice et les conventions sociales se rencontrent dans une musique d’une intensité exceptionnelle.

La pensée du jour

« Le radici profonde non gelano mai. »

« Les racines profondes ne gèlent jamais. »

Una frase che assume un significato particolare all'inizio dell'Avvento: le radici sono la nostra memoria, la nostra cultura e il patrimonio che abbiamo il dovere di trasmettere.

Une pensée qui prend tout son sens en ce premier dimanche de l’Avent : nos racines sont notre mémoire, notre culture et cet héritage que nous avons le devoir de transmettre.

Buona domenica, tra la luce della prima candela dell'Avvento, il silenzio delle montagne e l'orgoglio di appartenere a una terra dalla storia speciale.

Bon dimanche à toutes et à tous. Que cette première journée de l’Avent vous apporte paix, espérance et lumière.