Per generazioni il tetto valdostano ha avuto un volto preciso: le lose, la pietra che racconta la montagna. Oggi quello stesso tetto potrebbe diventare una piccola centrale capace di abbassare la bolletta di chi ci vive. La distanza tra le due immagini è anche la distanza tra due modi di fare politica: dare un aiuto una tantum o costruire qualcosa che resti.

La Regione ha scelto, per ora, la prima strada. Il 26 novembre il Consiglio Valle ha approvato un bonus sulla bolletta elettrica da 20,6 milioni di euro per il biennio 2026-2027, destinato a oltre 56.000 utenze. Lo sconto è di 6 o 10 centesimi per ogni kilowattora consumato, fino a un massimo di 450 euro l'anno per le forniture interamente certificate da fonti rinnovabili e di 150 euro per le altre. Una parte delle risorse arriva dai dividendi di CVA, la società regionale dell'energia.

Il punto è che in Valle d'Aosta la bolletta della luce non è la voce più pesante. Secondo l'Osservatorio Energia di Facile.it (ottobre 2026), sulla base di una stima relativa a un nucleo familiare tipo e non di una statistica ufficiale, le famiglie valdostane spendono circa 685 euro l'anno per l'elettricità: è la cifra più bassa d'Italia, contro una media nazionale di 941 euro. Per il gas, invece, la spesa sale a 1.298 euro, la più alta del Paese, contro gli 864 euro della media nazionale.

In pratica, per chi si scalda a metano, il riscaldamento costa quasi il doppio della luce. Lo conferma, con dati più vecchi, anche l'Istat: nel 2020 la Valle d'Aosta era la regione con la spesa energetica domestica più alta d'Italia, pari a 1.762 euro a famiglia. Qui l'inverno è lungo, le case sono grandi e spesso vecchie, e il freddo non si negozia.

Quanto vale davvero lo sconto

Un calcolo semplice aiuta a capire. Una famiglia che consuma 1.344 kilowattora l'anno, quanto risulta in media in Valle d'Aosta, ottiene uno sconto compreso tra circa 80 e 134 euro. Il tetto dei 450 euro è raggiungibile solo con consumi molto alti. È un aiuto reale, ma piccolo rispetto a una spesa complessiva che, tra luce e gas, sfiora i 2.000 euro l'anno.

E soprattutto è un aiuto a tempo. Quando i fondi finiscono, la bolletta torna intera. Anche la maggioranza lo sa: c'è chi, tra i promotori, parla di rendere la misura continuativa e di cercare soluzioni anche per il riscaldamento.

La Valle d'Aosta conosce bene i bonus. Nel 2010 una legge regionale introdusse uno sconto del 30% sulla componente energia in bolletta. Per anni c'è stato il bon de chauffage: nel 2017 erogò 3,7 milioni di euro a circa 7.700 famiglie. Nel 2022, con il caro energia, è arrivato il Bonus Social VdA per chi aveva un Isee fino a 20.000 euro. Anche CVA ha fatto la sua parte, con lo sconto del 40% in bolletta, poi sostituito nel 2024 da un'offerta a prezzo bloccato per sette anni, successivamente rivista.

Il sole che non sfruttiamo

La strada alternativa si chiama autoproduzione. Il Rapporto statistico del GSE, il Gestore dei servizi energetici, fotografa la situazione a fine 2025: in Valle d'Aosta ci sono 4.732 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 45 megawatt. È circa lo 0,1% di quanto installato in tutta Italia.

Il quadro, però, è meno scontato di come si potrebbe pensare. Le case con pannelli sono 3.766, circa 31 ogni mille abitanti: in linea con la media nazionale, che è di 30. Le famiglie valdostane, dunque, il fotovoltaico lo hanno già scelto. Quello che manca sono gli impianti più grandi (la taglia media è di 9,4 kilowatt, contro i 20,9 in Italia) e le batterie per conservare l'energia: ne è dotato il 29% degli impianti valdostani, contro il 42% della media nazionale. Chi ha il sole sul tetto lo usa quindi meno di quanto potrebbe e, per questo, secondo il GSE, l'autoconsumo in Valle è il più basso d'Italia.

Un altro dato spiega il resto. Secondo Legambiente, in cinque anni in Valle d'Aosta sono stati installati circa 35 megawatt di nuove rinnovabili, 7 all'anno, contro gli oltre 320 attesi entro il 2030: poco più del 10% del percorso necessario.

Le comunità energetiche: la partenza c'è

La novità più interessante sono le comunità energetiche rinnovabili, le CER: gruppi di cittadini, imprese ed enti locali che producono energia pulita e la condividono, ricevendo un incentivo per quella consumata insieme. In Valle sono partite con decisione.

Al 31 marzo 2026, secondo la piattaforma di monitoraggio nazionale, le configurazioni con contratto attivo o in via di perfezionamento erano 17, di cui 9 vere e proprie comunità, con 41 clienti associati. È un numero ancora piccolo, ma destinato a salire.

Se la politica volesse davvero trasformare i bonus in soluzioni, le idee non mancano.

Dividendi CVA al servizio degli impianti. Gli stessi dividendi che oggi finanziano lo sconto in bolletta potrebbero sostenere l'installazione di pannelli e batterie sulle case dei valdostani, oppure le quote di partecipazione alle comunità energetiche, attraverso prestiti agevolati o contributi a fondo perduto.

Un aiuto concreto per le CER. Contributi regionali a chi le promuove, accompagnati da assistenza tecnica gratuita: le comunità segnalano proprio la burocrazia come ostacolo principale.

Un occhio al riscaldamento. Legambiente propone le comunità energetiche termiche, che condividono calore rinnovabile attraverso reti e pompe di calore: toccherebbero la parte più pesante della bolletta.

Misurare i risultati. Come è stato chiesto in aula, serve sapere chi viene raggiunto e chi resta fuori, e verificare se la spesa riduce davvero i consumi fossili e i costi.

Un bonus è come una coperta corta: scalda per un po', poi bisogna ripartire da capo. Un impianto sul tetto, una comunità energetica, una caldaia sostituita da una pompa di calore continuano a lavorare per anni, anche quando i finanziamenti sono finiti. Costano di più all'inizio e chiedono una visione, ma restituiscono qualcosa che nessun assegno può dare: la sicurezza di non dipendere, ogni inverno, dalla prossima misura straordinaria.

La Valle d'Aosta ha l'acqua, il sole, le competenze e persino le risorse. Dalle lose ai pannelli, il tetto di casa può restare quello che è sempre stato: il primo riparo dal freddo.