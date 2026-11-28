Oltre mille firme in una sola giornata, a fronte delle 300 necessarie. La mobilitazione per salvare e rilanciare la ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier registra una risposta che va ben oltre l’obiettivo iniziale del Comitato promotore. Un risultato che gli organizzatori interpretano come un segnale significativo dell’attenzione e del dissenso di una parte consistente della cittadinanza rispetto alle scelte della Giunta regionale sul futuro della linea ferroviaria dell’Alta Valle.

I numeri raccontano una partecipazione particolarmente ampia: il Comitato per la ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier aveva bisogno di raccogliere almeno 300 sottoscrizioni per procedere al deposito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, della proposta di legge di iniziativa popolare per l’ammodernamento e la riattivazione della tratta. Invece, nell'arco di un solo giorno, sono arrivate oltre mille adesioni.

Una risposta che assume un significato ancora più rilevante alla luce delle vicende che hanno accompagnato la nuova iniziativa. Il Comitato aveva infatti già raccolto le firme per promuovere un precedente testo legislativo, ma si è trovato costretto a modificarlo dopo la decisione della Giunta regionale di proporre al Consiglio l'abrogazione della legge regionale del 2016, proprio quella sulla quale si fondava la prima proposta popolare.

Da qui la necessità di ripartire, chiedendo anche a quanti avevano già sottoscritto la precedente iniziativa di firmare nuovamente. Un passaggio che avrebbe potuto rallentare la raccolta, ma che, stando ai numeri comunicati dal Comitato, non ha scoraggiato i sostenitori. Al contrario, le adesioni sono state più che triplicate rispetto alla soglia necessaria.

«La risposta della cittadinanza è stata straordinaria», sottolineano dal Comitato, che legge nell'elevato numero di sottoscrizioni «un segnale evidente del profondo dissenso rispetto all'azione della Giunta regionale, che mira allo smantellamento della tratta».

La partita, tuttavia, non si esaurisce con il raggiungimento delle firme. Il prossimo passaggio sarà soprattutto politico e istituzionale. La segreteria del Comitato si riunirà lunedì 30 novembre per valutare la portata della mobilitazione e definire le iniziative successive, con particolare attenzione alla contestazione del comma 2 dell'articolo 28 della legge di bilancio regionale.

È proprio questa disposizione a essere finita nel mirino degli organizzatori: attraverso il comma in questione viene infatti proposta l'abrogazione della legge regionale di iniziativa popolare per lo sviluppo della ferrovia valdostana, approvata a suo tempo all'unanimità dal Consiglio regionale.

Il Comitato contesta innanzitutto il metodo seguito. Secondo i promotori, una legge che riguarda lo sviluppo del trasporto ferroviario valdostano e che non presenta alcun collegamento diretto con i conti del bilancio regionale non dovrebbe essere cancellata attraverso una disposizione inserita nella legge finanziaria.

«Una legge che non ha nulla a che vedere con i conti del bilancio regionale e la cui abrogazione viene proposta attraverso un comma inserito impropriamente e furtivamente all'interno della legge di bilancio», è la posizione espressa dal Comitato, che intende porre la questione al centro delle prossime iniziative.

La vicenda apre così un confronto che va oltre il destino di una singola infrastruttura. La ferrovia dell'Alta Valle rappresenta infatti un tema che intreccia mobilità, collegamenti tra territori, sviluppo turistico e accessibilità delle località montane. La riattivazione della linea richiederebbe naturalmente interventi di ammodernamento e investimenti, ma il Comitato punta a mantenere aperta la prospettiva di un collegamento ferroviario che possa tornare a servire la comunità e il territorio.

Ora, con oltre mille firme raccolte in un solo giorno, la mobilitazione dispone di un sostegno numerico che i promotori intendono portare nelle sedi istituzionali. La questione non riguarda più soltanto la possibilità di depositare una proposta di legge popolare, obiettivo per il quale sarebbero bastate 300 sottoscrizioni, ma anche il peso che una simile partecipazione potrà avere nel dibattito regionale sul futuro della ferrovia.

Il messaggio del Comitato è chiaro: la partita sulla Aosta-Pré-Saint-Didier non è chiusa e una parte della cittadinanza chiede che il futuro della linea venga affrontato attraverso un confronto pubblico e istituzionale.

Oltre mille firme in un giorno: adesso la richiesta di riattivare la ferrovia dell'Alta Valle arriva direttamente al Consiglio regionale.