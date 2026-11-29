Le difficoltà degli studenti nel sostenere i ritmi della scuola sono un problema reale, ma per affrontarlo occorre andare oltre la semplice riduzione dei compiti. È questa la riflessione proposta dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che, sulla base delle segnalazioni raccolte tra il personale insegnante, richiama l’attenzione sulle difficoltà incontrate da molti ragazzi nello studio quotidiano, nelle interrogazioni e nelle prove scritte, soprattutto nelle materie tecnico-scientifiche.

Il tema si inserisce nel dibattito aperto dagli interventi del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulla distribuzione dei compiti e delle verifiche. Secondo il Coordinamento, tuttavia, la questione presenta anche altri aspetti che meritano di essere approfonditi: quanto del sovraccarico dipende dalle richieste della scuola, quanto da lacune accumulate nel percorso formativo e quanto, invece, dall'organizzazione della vita extrascolastica degli studenti?

Per il CNDDU, distinguere questi elementi è fondamentale. Allenamenti sportivi, attività agonistiche, palestra, videogiochi e social network occupano una parte significativa del tempo a disposizione degli adolescenti. Non si tratta di mettere sullo stesso piano attività profondamente diverse per valore educativo, ma di riconoscere che la gestione del tempo incide sulla possibilità di dedicarsi con continuità allo studio. La scuola, secondo il Coordinamento, non può essere chiamata a compensare sistematicamente scelte organizzative familiari che finiscono per relegare l'impegno scolastico in secondo piano.

C'è poi un altro elemento da considerare: il tempo trascorso sui libri non coincide necessariamente con quello realmente dedicato all'apprendimento. Le continue interruzioni provocate da notifiche, social network e dispositivi digitali possono allungare sensibilmente le ore di studio senza produrre un miglioramento proporzionato della preparazione. Per questo, osserva il Coordinamento, la percezione di un carico eccessivo non dovrebbe diventare l'unico parametro per giudicare la quantità e la qualità del lavoro assegnato.

Le responsabilità, però, non possono essere ricondotte soltanto agli studenti e alle famiglie. Una criticità importante riguarda anche il modo in cui vengono affrontati i programmi, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche. Procedere con nuovi argomenti senza aver consolidato adeguatamente le conoscenze precedenti rischia di creare quello che il CNDDU definisce un vero e proprio «debito cognitivo». Gli studenti si trovano così davanti a contenuti sempre più complessi senza possedere tutti gli strumenti necessari per comprenderli. Il risultato è un aumento del tempo richiesto per studiare e una progressiva difficoltà a lavorare in autonomia.

In queste situazioni, il sovraccarico domestico potrebbe essere anche la conseguenza di un apprendimento rimasto incompleto durante le lezioni. Una dinamica che, secondo il Coordinamento, può avere ripercussioni ben più ampie del semplice rendimento scolastico. Gli insuccessi ripetuti rischiano infatti di convincere un adolescente di non possedere le capacità intellettuali necessarie per affrontare determinate materie, quando le difficoltà potrebbero dipendere da lacune specifiche e non da una reale mancanza di attitudine.

Il pericolo riguarda soprattutto le discipline scientifiche, nelle quali alcuni studenti potrebbero rinunciare prematuramente a percorsi formativi per i quali avrebbero invece potenzialità e interesse. Una perdita di talento culturale e professionale che non sempre emerge dalle tradizionali rilevazioni dei risultati scolastici.

Anche il ricorso alle ripetizioni private viene indicato come un possibile campanello d'allarme. Quando diventano indispensabili per riuscire a seguire il normale andamento delle lezioni, il recupero delle lacune finisce per dipendere anche dalla disponibilità economica delle famiglie. Una circostanza che solleva interrogativi sul principio di uguaglianza delle opportunità e sulla possibilità di valorizzare davvero il merito, indipendentemente dalle condizioni di partenza.

Il CNDDU riconosce naturalmente l'autonomia professionale degli insegnanti, ma sottolinea che la programmazione didattica deve tenere conto della numerosità delle classi, dei diversi livelli di preparazione iniziale e delle risorse disponibili per il recupero. Quando le insufficienze coinvolgono una parte consistente degli studenti e si ripetono nel tempo, diventa necessario interrogarsi sulle cause prima di proseguire con argomenti che presuppongono conoscenze non ancora acquisite.

Da qui la proposta rivolta al ministro Giuseppe Valditara: avviare, con il supporto scientifico dell'INVALSI e degli istituti nazionali di ricerca, una sperimentazione sulla congruità del lavoro scolastico. L'idea è realizzare un'indagine in un campione rappresentativo di istituti, confrontando i tempi di esecuzione dei compiti stimati dagli insegnanti con quelli effettivamente dichiarati dagli studenti.

La rilevazione dovrebbe considerare anche i livelli di preparazione iniziale, le abitudini di studio, gli impegni extrascolastici e il ricorso alle lezioni private. A questo si aggiungerebbero verifiche mirate per valutare quanto le conoscenze siano state realmente consolidate e quale rapporto esista tra l'impegno richiesto e i progressi ottenuti.

L'obiettivo sarebbe fornire agli insegnanti strumenti concreti per calibrare meglio le proprie scelte didattiche, senza introdurre limiti quantitativi generalizzati ai compiti o nuovi adempimenti burocratici.

«La finalità non è stabilire per via amministrativa quanto debba studiare un adolescente, ma riconoscere tempestivamente le situazioni nelle quali lo sforzo richiesto non produce risultati proporzionati», è il principio alla base della proposta del Coordinamento.

La riflessione conclusiva del CNDDU richiama quindi la necessità di evitare due errori opposti: alleggerire il lavoro di chi non si applica adeguatamente e continuare ad aumentare il carico di chi, pur impegnandosi, non dispone ancora degli strumenti necessari per apprendere. Confondere queste due situazioni, secondo il Coordinamento, significa rischiare di offrire risposte educative sbagliate a studenti che hanno bisogni molto diversi.