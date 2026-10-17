Tragedia sull’A26, muore una donna di 56 anni: Patrizia Isdraele Romano, titolare di una pizzeria a Cervinia

Un viaggio in famiglia si è trasformato in una tragedia lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Patrizia Isdraele Romano 56 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava con il marito e il figlio è uscita dalla carreggiata, finendo nella riva a lato dell’autostrada, nel territorio di Mirabello Monferrato, in provincia di Alessandria, in direzione Genova.

La vittima era titolare, insieme ai familiari, della pizzeria Il Solito Posto di Cervinia, attività conosciuta nella località valdostana. La notizia della sua morte colpisce così anche il mondo della ristorazione e la comunità di Breuil-Cervinia, dove la famiglia portava avanti la propria attività.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Per cause ancora da chiarire, la vettura avrebbe perso il controllo, uscendo dalla sede stradale e terminando la corsa nella scarpata che costeggia l’autostrada. L’impatto si è rivelato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con l’elisoccorso e un’ambulanza medicalizzata proveniente da Casale Monferrato, oltre ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente.

Per la donna di 56 anni, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali e il personale sanitario non ha potuto salvarle la vita.

Il marito, di 55 anni, e il figlio, di 21, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria in codice giallo. Secondo le prime informazioni disponibili, le loro condizioni non sarebbero tali da far temere un immediato pericolo di vita.

La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sarà necessario stabilire per quale motivo l’auto sia uscita dalla carreggiata e verificare eventuali fattori che possano aver contribuito alla perdita di controllo. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti e ogni ipotesi sulle cause resta subordinata agli esiti dei rilievi.

Il bilancio è dunque di una vittima e due feriti. Una tragedia che, oltre al dolore per la perdita di una vita, coinvolge una famiglia legata a un’attività commerciale di Cervinia, dove la pizzeria Il Solito Posto rappresenta il luogo del loro impegno professionale. Ora, mentre proseguono le verifiche sull’incidente, resta il cordoglio per una morte improvvisa che ha spezzato una giornata di viaggio e colpito una comunità anche al di là dei confini piemontesi.