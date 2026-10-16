Grande partecipazione a Champillon per la Giornata della Meraviglia

Grande successo per la Giornata della Meraviglia che si è svolta nella località di Champillon, nel territorio comunale di Doues. L'iniziativa, promossa nell'ambito della sesta edizione nazionale sostenuta dall'ANCI insieme all'associazione "Per far sorridere il cielo - ODV", ha visto l'adesione e la partecipazione di alunni, famiglie, associazioni e rappresentanti istituzionali locali.

I laboratori scolastici e l'apporto delle associazioni

I principali interpreti della giornata sono stati i bambini del plesso scolastico di Doues e Allein, con attività che hanno coinvolto la fascia d'età dall'asilo nido fino alla scuola primaria. Gli studenti hanno partecipato a laboratori creativi e percorsi di riflessione incentrati sui diritti dell'infanzia, sulla pace e sulle condizioni dei minori nei contesti di guerra. L'appuntamento ha registrato anche il contributo del gruppo degli Alpini, che ha curato la preparazione del pranzo conviviale rivolto alla comunità presente.

L'inaugurazione della Panchina e gli interventi istituzionali

Il momento centrale della manifestazione è coinciso con il disvelamento della Panchina della Meraviglia, posizionata a quota duemila metri nell'area di Champillon come simbolo dell'impegno del territorio nei confronti della cultura dell'accoglienza e della pace.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del sindaco di Doues, Giorgio Abram, del sindaco di Allein, Andrea Diémoz, dell'onorevole Franco Manes, oltre al personale docente e ai dipendenti comunali coinvolti nella gestione dell'evento. La struttura è stata benedetta dal parroco don Marcello Lanzini, che ha guidato una preghiera collettiva dedicata alle popolazioni coinvolte nei conflitti mondiali.

Le attività nel centro cittadino

Le celebrazioni collegate alla Giornata della Meraviglia proseguono anche nel centro abitato di Doues. La sede del Municipio è stata illuminata con la tonalità amaranto e nei locali comunali continuano a rimanere esposti gli elaborati creativi realizzati dagli studenti, volti a testimoniare il valore pedagogico dell'iniziativa e la vicinanza della comunità ai diritti dei più piccoli