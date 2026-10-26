Libera Valle d’Aosta riparte dalla comunità: il 30 ottobre l’aperitesseramento ad Aosta

«Tenersi insieme è rivoluzionario». È questo il messaggio scelto da Libera Valle d’Aosta per accompagnare l’apertura del nuovo anno sociale, una frase che racchiude il senso dell’impegno dell’associazione: il cambiamento non nasce dall’azione dei singoli, ma dalla capacità di costruire percorsi condivisi, rafforzare i legami sociali e coinvolgere le persone nella vita della comunità.

Per dare il via alle attività del 2027, Libera Valle d’Aosta organizza il tradizionale aperitesseramento, in programma venerdì preossimo 30 ottobre 2026, alle ore 18, nella propria sede di via C. J. Boson 6, ad Aosta. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e rappresenta un momento di incontro per conoscere più da vicino l’associazione, le sue proposte e gli obiettivi che guideranno il lavoro nei prossimi mesi.

Nel corso della serata sarà presentato il programma sociale per il nuovo anno, offrendo a chi parteciperà l’opportunità di approfondire le attività previste e valutare possibili forme di coinvolgimento. L’appuntamento sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera associativa o iscriversi per la prima volta, contribuendo così a sostenere il percorso dell’organizzazione sul territorio.

Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo aperitivo, in un clima informale pensato per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca.

Al di là della presentazione del programma e del rinnovo delle adesioni, l’iniziativa richiama una questione più ampia: il ruolo dell’impegno collettivo nella costruzione di una società più consapevole e partecipata. In un contesto in cui il rischio di isolamento e disaffezione alla vita pubblica resta una sfida per le comunità, creare occasioni di incontro e partecipazione significa contribuire a mantenere vivi gli spazi di confronto e di responsabilità condivisa. È in questa prospettiva che si inserisce il messaggio scelto da Libera Valle d’Aosta per il nuovo anno sociale: «Tenersi insieme è rivoluzionario», perché il cambiamento, per essere concreto e duraturo, ha bisogno di persone disposte a impegnarsi e a camminare nella stessa direzione.