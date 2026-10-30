A Quart la sicurezza si impara da piccoli: SEM e Vigili del Fuoco incontrano i bambini

La sicurezza non si impara soltanto durante un’emergenza, ma anche attraverso la conoscenza, la prevenzione e il contatto diretto con chi ogni giorno si mette al servizio degli altri. È questo lo spirito dell’iniziativa che ha coinvolto oggi, 30 ottobre, circa 54 bambini della scuola dell’infanzia di Quart, protagonisti di una giornata organizzata da SEM – Soccorso Emergenza Montemilius, in collaborazione con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Quart.

Per i più piccoli è stata l’occasione di avvicinarsi al mondo del soccorso, scoprendo da vicino i mezzi di intervento, le attrezzature e il lavoro dei volontari. Un’esperienza pensata per trasformare la curiosità in conoscenza e trasmettere, attraverso un incontro concreto e coinvolgente, i primi elementi di una cultura della sicurezza. La giornata si è conclusa con una castagnata organizzata dai Vigili del Fuoco Volontari di Quart, aggiungendo al momento educativo un’occasione di convivialità e condivisione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che considera la prevenzione una componente fondamentale dell’attività di soccorso. Intervenire quando si verifica un’emergenza resta naturalmente essenziale, ma altrettanto importante è contribuire a costruire una comunità capace di riconoscere i rischi, adottare comportamenti corretti e sapere come chiedere aiuto quando necessario.

L’obiettivo non è formare anticipatamente i soccorritori di domani, ma aiutare i bambini a sviluppare una maggiore consapevolezza e a comprendere il significato del lavoro svolto da chi opera a tutela della popolazione. Un approccio educativo che punta a rendere la sicurezza un patrimonio condiviso, partendo proprio dalle nuove generazioni.

Accanto agli aspetti più pratici, un ruolo centrale è stato riservato ai valori della solidarietà, dell'aiuto reciproco e della responsabilità verso gli altri. Conoscere le persone che intervengono nelle situazioni di pericolo significa infatti comprendere che dietro ogni mezzo di soccorso ci sono donne e uomini che dedicano tempo, energie e competenze alla collettività.

«Una comunità sicura non è soltanto quella che dispone di mezzi e soccorritori preparati, ma anche quella in cui i cittadini sanno riconoscere una situazione di pericolo, chiedere aiuto e adottare comportamenti corretti», è il messaggio che accompagna l'iniziativa. «Crediamo che questa consapevolezza debba essere costruita fin dall’infanzia, attraverso esperienze concrete e momenti di incontro con chi opera quotidianamente sul territorio».

La giornata ha rappresentato anche un’occasione per rafforzare la collaborazione tra SEM e i Vigili del Fuoco Volontari di Quart. Due realtà con competenze e funzioni differenti, ma accomunate dall’obiettivo di contribuire alla sicurezza e al benessere della popolazione. Una sinergia che dimostra come la protezione del territorio passi anche dalla capacità delle diverse organizzazioni di lavorare insieme, condividendo esperienze e promuovendo iniziative rivolte alla cittadinanza.

Il valore del volontariato, del resto, non si misura esclusivamente attraverso il numero degli interventi effettuati. C’è anche un lavoro meno visibile, ma altrettanto importante, fatto di formazione, prevenzione, presenza sul territorio e costruzione di un rapporto di fiducia con la comunità. Iniziative come quella organizzata a Quart contribuiscono a rendere riconoscibile questo impegno e a rafforzare il legame tra le organizzazioni di soccorso e le persone che vivono il territorio.

Per SEM – Soccorso Emergenza Montemilius, prosegue dunque l’impegno ad affiancare all’attività operativa un lavoro costante di sensibilizzazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Investire nella conoscenza dei più piccoli significa contribuire a diffondere comportamenti responsabili e a rafforzare, nel tempo, la capacità della comunità di affrontare le situazioni di rischio.

Perché la sicurezza non comincia quando suona una sirena, ma molto prima: dalla conoscenza, dalla prevenzione e dalla consapevolezza che prendersi cura degli altri è una responsabilità condivisa.

SEM – Soccorso Emergenza Montemilius, in collaborazione con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Quart.