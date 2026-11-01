Foire des Alpes 2026, animali, tradizioni e sapori valdostani protagonisti ad Aosta

Dagli animali allevati nelle aziende agricole valdostane ai mestieri artigianali, passando per i prodotti del territorio, i laboratori dedicati ai più piccoli e le tradizioni popolari che continuano a caratterizzare la vita delle vallate alpine. La Foire des Alpes 2026, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre all’Arena Croix-Noire di Aosta, si prepara a offrire due giornate dedicate alla scoperta del patrimonio rurale della Valle d’Aosta, con l’obiettivo di far conoscere un settore che va ben oltre il tradizionale allevamento bovino.

La manifestazione è stata presentata venerdì 30 ottobre dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Risorse naturali, che ne ha illustrato il programma e le finalità. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV), l’Association Batailles des Chèvres e Coldiretti Valle d’Aosta, insieme agli allevatori e agli altri soggetti coinvolti.

Al centro dell’evento ci sarà la ricchezza della zootecnia regionale, con capre, pecore, cavalli, pony, muli, asini, conigli e alpaca. Un patrimonio diversificato che rappresenta una componente importante dell’agricoltura di montagna e contribuisce alla vitalità economica e sociale delle vallate, alla gestione dei pascoli e alla conservazione delle tradizioni locali.

«Quando parliamo di zootecnia valdostana, il pensiero va spesso all’allevamento bovino, che costituisce un pilastro della nostra agricoltura e delle nostre produzioni di qualità. Il patrimonio zootecnico della Valle d’Aosta, però, è più ampio e diversificato e merita di essere conosciuto e valorizzato in tutte le sue espressioni», ha sottolineato l’assessore Speranza Girod.

La Foire des Alpes, ha aggiunto l’assessore, rappresenta un’occasione per riconoscere il lavoro degli allevatori e dare visibilità alle realtà che contribuiscono a mantenere vivo il territorio, ma anche per avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale e trasmettere loro il valore delle tradizioni valdostane.

Un messaggio che assume un significato particolare in una regione nella quale l’agricoltura di montagna svolge una funzione che supera la sola produzione alimentare. La presenza degli allevamenti, la cura dei pascoli e la trasmissione delle competenze tra generazioni sono infatti elementi strettamente legati alla conservazione del paesaggio, all'identità delle comunità e alla tenuta economica delle aree rurali.

La manifestazione aprirà al pubblico sabato 7 e domenica 8 novembre alle ore 10. I visitatori potranno muoversi tra gli spazi dedicati agli animali, gli stand e le aree riservate alle dimostrazioni artigianali, dove sarà possibile assistere alla lavorazione del cuoio, alla vannerie e alla tosatura delle pecore.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e ai bambini, con attività previste in entrambe le giornate, dalle 10 alle 17. I laboratori permetteranno di scoprire da vicino la lavorazione della lana, la trasformazione del latte e la lavorazione del legno, affiancando alle attività pratiche anche giochi tradizionali realizzati con materiali lignei.

Tra le proposte figurano i laboratori sulla filiera della lana curati da Les Tisserands, con la realizzazione di bracciali, arazzi e altri manufatti, le attività di tintura della lana organizzate da Fiorifiliecolori e i laboratori di falegnameria de L’Artisanà Vallée d’Aoste. L’Institut Agricole Régional proporrà «La magica officina del formaggio», mentre il Corpo forestale valdostano accompagnerà i più piccoli alla scoperta degli animali della regione.

Partecipando alle diverse attività, i bambini potranno completare il proprio «AgriPassaporto» e ricevere in omaggio la mascotte o un regalo speciale della manifestazione. L’obiettivo è trasformare la visita in un’esperienza educativa, capace di raccontare attraverso il gioco il legame tra agricoltura, allevamento, ambiente e produzioni locali.

Non mancheranno le occasioni per vivere direttamente l’atmosfera della Foire. Nel corso delle due giornate saranno organizzate passeggiate in carrozza e attività di battesimo della sella, mentre dalle 13 alle 16 sarà possibile provare l’esperienza del volo ancorato in mongolfiera, osservando dall’alto l’Arena Croix-Noire e gli spazi della manifestazione.

La musica contribuirà ad accompagnare il programma del fine settimana. Sabato 7 novembre, dalle 10 alle 14, è prevista l’esibizione del gruppo «Le nostre Valli», che proporrà il proprio repertorio ai visitatori.

La giornata di sabato sarà dedicata anche al riconoscimento degli allevatori e degli animali in concorso. Dalle 13.30 alle 16.30 si svolgeranno le premiazioni della rassegna ovicaprina, con il coinvolgimento degli esperti dell’AREV.

Domenica 8 novembre, dopo la riapertura al pubblico alle ore 10, sarà protagonista anche il folklore, con la partecipazione di un gruppo folkloristico. Alle ore 11 è prevista la premiazione del concorso «Animali e pascoli creativi», dedicato alle classi che hanno partecipato all’iniziativa.

Anche il pubblico potrà contribuire alla scelta degli elaborati preferiti, esprimendo la propria preferenza. Le iscrizioni sono ancora aperte e i lavori potranno essere consegnati entro giovedì 5 novembre.

Il programma domenicale proseguirà dalle 12.30 circa con i tradizionali Combats de Chèvres, che culmineranno nella finale regionale e continueranno nel pomeriggio. Un appuntamento che richiama una delle espressioni più riconoscibili della cultura popolare valdostana e che contribuisce a mantenere vivo il legame tra allevamento, tradizione e partecipazione delle comunità.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre presente il mercato dei prodotti agroalimentari locali, organizzato da Coldiretti Valle d’Aosta. Accanto alle produzioni del territorio, un’esposizione di campane e campanacci permetterà di riscoprire oggetti che fanno parte della cultura materiale dell’allevamento alpino e che ancora oggi richiamano l’identità delle aziende agricole e dei pascoli valdostani.

Anche la proposta gastronomica darà spazio alle produzioni legate al mondo dell’allevamento. Per il pranzo saranno allestite due aree dedicate alla ristorazione: nel padiglione esterno sarà proposto un menù incentrato sul settore ovicaprino, mentre all’interno dell’arena, presso lo stand AREV, si potranno degustare hamburger preparati con carne «valdonostrana».

La Foire des Alpes si propone così come un appuntamento capace di riunire allevatori, famiglie, produttori e visitatori attorno a un patrimonio che rappresenta una parte significativa dell’identità valdostana. La valorizzazione delle diverse specie allevate, la promozione delle produzioni locali e il coinvolgimento delle nuove generazioni sono gli elementi attraverso cui la manifestazione intende raccontare un’agricoltura di montagna che continua a svolgere un ruolo importante nella vita economica, sociale e culturale della regione.

Il programma completo e le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta, nella pagina dedicata alla Foire des Alpes 2026.