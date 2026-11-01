Piccolo San Bernardo, dal 2 novembre scatta la chiusura invernale del colle

Il cambio di stagione segna anche la chiusura dei grandi collegamenti alpini valdostani. Da lunedì 2 novembre, alle ore 11, il Colle del Piccolo San Bernardo sarà interdetto al traffico per tutto il periodo invernale. La decisione, comunicata da ANAS, è stata concordata con l'ente gestore francese, competente per il tratto della strada che prosegue oltre il confine di Stato.

Sul versante italiano, la chiusura interesserà la statale 26 dal bivio per la località Les Suches, al chilometro 152,150, fino al confine con la Francia, al chilometro 156,346. Una misura che si ripete ogni anno con l'arrivo della stagione fredda e che risponde soprattutto a esigenze di sicurezza, considerata l'esposizione del valico alle abbondanti precipitazioni nevose, alle slavine e al rischio di valanghe.

Per raggiungere il territorio francese sarà necessario utilizzare un itinerario alternativo. Si potrà percorrere la statale 26 fino a Pré-Saint-Didier, al chilometro 133,250, per poi proseguire sulla statale 26 dir, nel territorio comunale di Courmayeur, fino al Traforo del Monte Bianco.

La chiusura comporterà anche una serie di interventi preparatori in vista dell'inverno. Lungo il tratto interessato verranno infatti smontate le barriere laterali e la segnaletica verticale, strutture che potrebbero essere danneggiate dalle slavine e dalle valanghe. La loro rimozione consentirà inoltre di facilitare le successive operazioni di sgombero della neve, indispensabili per ripristinare la circolazione in primavera.

Durante i mesi invernali cambierà anche la destinazione di una parte dell'area interessata dal tracciato stradale. La società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. assumerà infatti la gestione di una porzione della superficie della statale 26, che entrerà a far parte integrante del comprensorio sciistico fino all'avvio delle operazioni necessarie alla riapertura della strada.

La chiusura del Piccolo San Bernardo si inserisce in un quadro più ampio di progressiva interruzione dei collegamenti transfrontalieri d'alta quota. Anche il Colle del Gran San Bernardo, lungo la statale 27, è già chiuso al traffico dallo scorso 19 ottobre. In questo caso lo stop riguarda il tratto compreso tra la località Cerisey, nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, e il confine di Stato.

Per la Valle d'Aosta si tratta di un passaggio che accompagna ogni anno l'arrivo dell'inverno, ma che ha anche ricadute sulla mobilità, sul turismo e sulle attività economiche delle località di montagna. Il Piccolo San Bernardo, oltre a rappresentare un importante collegamento storico e internazionale tra Italia e Francia, costituisce infatti un asse strategico per il turismo estivo e per l'organizzazione del comprensorio sciistico invernale. La sua chiusura segna così il passaggio dalla viabilità transfrontaliera estiva alla stagione dello sci e della montagna invernale.