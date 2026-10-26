Lavori sulle strade regionali: sensi unici alternati a Gressan, Jovençan e Hône

Nuovi allacciamenti alla rete del gas metano e interventi sull’acquedotto comporteranno modifiche alla circolazione lungo alcune strade regionali della Valle d’Aosta. I lavori interesseranno Gressan, Jovençan e Hône, con l’istituzione di sensi unici alternati regolati da semafori mobili o movieri. Le misure entreranno in vigore già da lunedì 26 ottobre 2026 nei tratti interessati dai lavori sulla strada regionale 20 di Gressan, mentre a novembre toccherà alla strada regionale 2 di Champorcher, nel territorio comunale di Hône.

A Jovençan, in frazione Rotin, il cantiere per la realizzazione di un nuovo allacciamento interrato del gas metano interesserà la SR 20 nel tratto compreso tra il chilometro 4+145 e il chilometro 4+205. Il senso unico alternato sarà in vigore da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, con l’impianto semaforico attivo dalle 8 alle 18. Negli stessi giorni e con le medesime modalità, un secondo intervento interesserà la SR 20 nel Comune di Gressan, in frazione Resellin, tra il chilometro 0+360 e il chilometro 0+420.

Sempre a Gressan, un terzo cantiere per un nuovo allacciamento interrato del gas metano coinvolgerà la strada regionale 20 in frazione Taxel, nel tratto compreso tra il chilometro 2+470 e il chilometro 2+530. Anche in questo caso, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, dalle 8 alle 18, mediante impianto semaforico mobile o movieri.

La modifica alla viabilità di maggiore durata riguarderà invece il Comune di Hône, dove sono previsti lavori di posa dell’acquedotto interrato lungo la SR 2 di Champorcher. Il tratto interessato si estende dalla località Folliasse, al chilometro 4+200, fino alla località Valleille, al chilometro 5+000. Qui il senso unico alternato sarà istituito da lunedì 2 a venerdì 27 novembre 2026, con regolazione della circolazione 24 ore su 24.

Gli interventi rientrano nelle attività di realizzazione e potenziamento delle infrastrutture a servizio del territorio. Da un lato, i nuovi allacciamenti alla rete del metano consentono di estendere i servizi energetici alle utenze interessate; dall’altro, la posa dell’acquedotto riguarda una componente essenziale delle reti pubbliche. Si tratta di lavori che richiedono inevitabilmente una temporanea riorganizzazione della viabilità, con possibili rallentamenti soprattutto nei tratti più stretti e nelle fasce orarie di maggiore traffico.

Per chi percorre quotidianamente queste strade per raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o spostarsi tra i comuni della Plaine e della bassa Valle, la raccomandazione è di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e di mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi. Particolare prudenza sarà necessaria a Hône, dove la regolazione a senso unico alternato proseguirà anche durante le ore notturne per l’intera durata dei lavori.

La gestione di questi cantieri mette in evidenza una questione concreta per la vita delle comunità valdostane: migliorare le reti energetiche e idriche senza compromettere eccessivamente la mobilità quotidiana. La manutenzione e l’ammodernamento delle infrastrutture sono investimenti necessari per la qualità dei servizi e lo sviluppo locale, ma richiedono anche un’organizzazione attenta dei lavori e un’informazione puntuale ai cittadini. In un territorio montano, dove gli spostamenti dipendono spesso da poche arterie di collegamento, anche interventi circoscritti possono avere ripercussioni significative sulla quotidianità di residenti, lavoratori e attività economiche.