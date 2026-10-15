Il paradosso della mobilità in Valle d’Aosta: redditi stabili, ma costi record e ritardi infrastrutturali

In Valle d’Aosta muoversi e vivere costano caro, al punto da erodere una parte significativa della capacità economica delle famiglie, nonostante la relativa solidità del mercato del lavoro locale. È il quadro di una profonda contraddizione strutturale che emerge dai dati regionali del primo Green Paper sulla povertà dei trasporti, a cura del Transport Poverty Lab, e dallo studio di Transport & Environment (T&E), realizzato in collaborazione con TESSA.

La ricerca fotografa un territorio in cui l’alto tasso di occupazione rappresenta una parziale protezione contro la povertà monetaria, ma non mette le famiglie al riparo dalle spese fisse per la mobilità e l’energia, tra le più elevate d’Italia. Una situazione resa ancora più complessa dalla transizione energetica e dai cantieri stradali e ferroviari che condizionano gli spostamenti in tutta la regione.

I dati chiave della mobilità in Valle d’Aosta

Indicatore Dato regionale Impatto sul territorio Incidenza della spesa elevata per la mobilità (2M) Circa il 30% delle famiglie Un nucleo su tre sostiene costi di trasporto sproporzionati rispetto al proprio bilancio. Dipendenza dall’auto privata 86% degli spostamenti La dispersione degli abitati nelle vallate rende l’automobile, per molti residenti, una necessità quotidiana. Vulnerabilità sociale monetaria Livelli indicati come minimi nello studio Il quadro è mitigato dall’elevato tasso di occupazione: 72,4% complessivo e 68,9% femminile.

La necessità di vivere e lavorare nelle vallate laterali costringe una larga parte dei residenti a fare affidamento sull’automobile. Secondo i dati riportati, l’86% degli spostamenti avviene con il mezzo privato, mentre l’utilizzo del treno si ferma all’1% e quello degli autobus al 12%.

Questo «possesso forzato» dell’auto si traduce in un conto salato: circa il 30% delle famiglie destina una quota sproporzionata del proprio bilancio a carburante e manutenzione. Una spesa difficilmente comprimibile, soprattutto per chi deve raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro, i servizi sanitari e le scuole.

A questi costi si aggiunge il peso delle bollette. In un territorio montano, dove il riscaldamento rappresenta una necessità per molti mesi all’anno, le spese energetiche e termiche incidono sensibilmente sui bilanci domestici. Il risultato è una riduzione della capacità di risparmio e del potere d’acquisto reale delle famiglie valdostane, anche quando i redditi monetari rimangono relativamente stabili.

L’analisi si inserisce in una fase politica cruciale per la regione. A fine luglio 2026, su impulso dell’assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, il Consiglio Valle ha approvato il nuovo Piano regionale dei trasporti, colmando un vuoto di pianificazione che durava da quasi trent’anni.

Lo strumento punta a ridisegnare il sistema della mobilità fino al 2035, integrando rete stradale, ferrovie e mobilità sostenibile. Tra gli interventi e le misure richiamati figurano anche tutele tariffarie per gli studenti e incentivi a sostegno della transizione energetica dei veicoli.

La pianificazione di lungo periodo, tuttavia, deve fare i conti con una quotidianità ancora segnata da criticità gestionali e disagi per gli utenti.

I lavori per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea hanno accumulato ritardi rispetto al cronoprogramma originario. La riapertura parziale del servizio, limitata alla tratta Ivrea-Pont-Saint-Martin, è slittata a gennaio 2027, costringendo i pendolari a dipendere ancora per mesi dai servizi sostitutivi su gomma e dai collegamenti con le stazioni di interscambio.

La situazione, aggravata dalla concomitanza di numerosi cantieri stradali, alimenta il malcontento nelle vallate e mette in evidenza la distanza tra la programmazione delle infrastrutture future e le esigenze immediate di chi deve spostarsi ogni giorno.

Il rischio è che i benefici attesi dagli investimenti infrastrutturali arrivino troppo tardi per chi, nel frattempo, deve sostenere costi aggiuntivi, affrontare tempi di percorrenza più lunghi e organizzare diversamente la propria giornata lavorativa e familiare.

In Valle d’Aosta la povertà dei trasporti rischia di trasformarsi in una sorta di tassa occulta sul reddito delle famiglie lavoratrici. Il problema non riguarda soltanto chi si trova in condizioni di fragilità economica, ma anche nuclei con un’occupazione stabile, costretti a destinare una parte consistente delle proprie entrate agli spostamenti e all’energia.

Per evitare che le riforme strutturali restino confinate sulla carta, occorre affiancare alla pianificazione di lungo periodo misure capaci di incidere subito sulla vita quotidiana dei cittadini.

Diventa quindi prioritario accelerare i lavori ferroviari, rafforzare i collegamenti su gomma, potenziare le agevolazioni tariffarie e prevedere sostegni economici mirati per chi è costretto dalle caratteristiche geografiche del territorio a utilizzare l’automobile.

La sfida per la Valle d’Aosta è fare in modo che la mobilità non diventi un ulteriore fattore di impoverimento. Perché avere un lavoro non dovrebbe significare essere costretti a spendere una quota crescente del proprio reddito soltanto per raggiungerlo.