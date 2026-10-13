La VDA protagonista a Trieste con prodotti, esperienze e progetti per un territorio più accessibile

Le cooperative sociali C’era l’Acca e Il cielo in una pentola hanno partecipato sabato 10 ottobre a Trieste al Villaggio IN Italia, allestito in occasione della presenza della nave Amerigo Vespucci e della celebre Barcolana, su invito del Ministero per le Disabilità. La partecipazione ha rappresentato un'importante occasione per raccontare la Valle d’Aosta attraverso i suoi prodotti e le sue esperienze che, grazie alla collaborazione tra enti, associazioni, istituzioni e realtà locali, contribuiscono a rendere il territorio sempre più accessibile e inclusivo.

La cooperativa Il cielo in una pentola ha portato a Trieste i prodotti tipici valdostani, grazie anche alla collaborazione con l’Institut Agricole Régional (IAR), affiancando alla valorizzazione delle eccellenze locali il racconto di un’esperienza sociale che, attraverso la cucina, promuove l’autonomia, la partecipazione e la crescita delle persone con disabilità.

Accanto alle degustazioni, sono stati presentati materiali e strumenti sviluppati nell’ambito di diversi progetti. Tra questi spicca la recente pubblicazione realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, all’interno del progetto Inclusione Naturale finanziato dal Bando GiovaniVdA 2025 dell’Assessorato regionale agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili, pensata per rendere più accessibili le informazioni e favorire la scoperta del patrimonio naturale.

Spazio anche alle iniziative dedicate alle attività sportive e al tempo libero realizzate negli anni da CVA, presentate attraverso un video dedicato allo sci, all’arrampicata, alle attività in bicicletta e agli itinerari di “Giri d’energia”.

Sono stati inoltre illustrati gli strumenti di accessibilità sviluppati nell’ambito di Sensi+ Tecnologia per l’autonomia, progetto realizzato in co-progettazione con l’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, le sezioni regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dell’Ente Nazionale Sordi e il Co.Di.VdA. Tra le iniziative presentate figurano i pannelli tattili realizzati in occasione della mostra “Fernando Botero. Tecnica monumentale”, ospitata al Forte di Bard fino allo scorso aprile.

Nel corso dell'evento sono stati condivisi materiali relativi ad altre esperienze di accessibilità culturale, comprese quelle realizzate al MegaMuseo, oltre a “Siamo fatti così”, il giornale realizzato dal CEA (Centro Educativo Assistenziale) che nell’ultimo numero ha introdotto codici QR accessibili per favorire la lettura dei contenuti.

L’invito del Ministero ha offered a C’era l’Acca e Il cielo in una pentola l’opportunità di raccontare in un contesto nazionale esperienze che coinvolgono numerosi soggetti impegnati a rendere la cultura, lo sport, il turismo e la vita del territorio più accessibili. La soddisfazione per la partecipazione risiede nell’aver portato a Trieste un racconto che va oltre le attività delle singole cooperative, dando voce al lavoro di un’intera comunità e a collaborazioni che ampliano le possibilità di vivere la Valle d’Aosta tenendo conto delle differenti esigenze di tutti.