Il gruppo HTI investe tre milioni di euro in VDA

Il gruppo industriale HTI amplia le proprie attività in Valle d'Aosta con la realizzazione di un nuovo Operations & Technology Hub situato nell'area industriale di Pollein, alle porte di Aosta.

L'iniziativa ha comportato un investimento di oltre tre milioni di euro per la realizzazione di una struttura di 800 metri quadrati coperti, all'interno di una superficie complessiva di 3.500 metri quadrati posizionata nelle vicinanze degli snodi viari e autostradali della regione.

Il nuovo complesso si articola in aree destinate a officina, magazzino e uffici direzionali, e consentirà di triplicare il personale impiegato dal gruppo sul territorio regionale attraverso l'inserimento di figure professionali qualificate.

L'operazione mira a coordinare l'assistenza e lo sviluppo tecnologico fornito dalle aziende controllate, quali Leitner per gli impianti funiviari, Prinoth per i mezzi battipista, Demaclenko per l'innevamento programmato e Troyer per le tecnologie idroelettriche.

Sulle finalità dell'investimento e sui risvolti operativi per il comprensorio montano è intervenuto il presidente del gruppo HTI, Anton Seeber: «Attraverso l’apertura del nuovo hub e l’incremento della nostra storica presenza sul territorio, anche in termini di nuovi posti di lavoro qualificati, vogliamo mettere con ancora maggior efficienza a disposizione delle comunità e degli operatori valdostani l'intero know-how tecnologico del nostro Gruppo. Dall'impiantistica all'innevamento, passando per la produzione di energia pulita, il nuovo polo di Aosta ci permetterà di offrire un'assistenza di eccellenza, tempestiva e integrata. Ma l’hub vuole essere al contempo un punto di riferimento tecnologico per la Valle d’Aosta che si pone così ancor di più ai vertici dell’innovazione e dell’attrattività alpina su scala internazionale».

L'insediamento industriale è stato accolto positivamente dai vertici della Regione Autonoma Valle d'Aosta. In una nota congiunta, il Presidente della Regione Renzo Testolin e l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile Luigi Bertschy hanno sottolineato il valore strategico dell'operazione per la filiera locale: «L’apertura di questa nuova sede rappresenta un segnale importante per la Valle d’Aosta e si inserisce pienamente nella direzione tracciata dal Piano di sviluppo industriale regionale, che individua nella filiera della montagna e degli impianti funiviari uno degli ambiti strategici per creare nuove opportunità di sviluppo. La scelta di un Gruppo di rilievo nel settore delle tecnologie invernali di investire e aprire una sede in Valle d’Aosta è un aspetto positivo che potrà favorire la crescita della competitività del sistema regionale e creare nuove relazioni con le imprese che qui già operano, con l’obiettivo di lavorare per implementare i progetti di ricerca industriale di prodotti e servizi per la montagna. Ci auguriamo che questo insediamento possa inoltre contribuire ad attrarre giovani, offrendo nuove opportunità di formazione e lavoro qualificato, e favorire l’arrivo di altre imprese interessate a investire in una filiera sulla quale la Regione ha tracciato una precisa strategia di sviluppo e di crescita».