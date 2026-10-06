Consiglio regionale mette all'asta un carrello elevatore e cede gratuitamente computer e arredi d'ufficio

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha pubblicato sul proprio portale istituzionale due avvisi pubblici dedicati all'alienazione e alla cessione a titolo gratuito di beni mobili di proprietà dell'Assemblea regionale.

La prima procedura riguarda la vendita mediante asta pubblica a offerte segrete con criterio del massimo rialzo di un carrello elevatore stoccatore elettrico a timone modello Hyster S1.2 AC, identificato come Lotto B, con una base d'asta fissata a 2.800,00 euro fuori campo Iva.

Le offerte dovranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo di piazza Deffeyes ad Aosta entro le ore 12:00 di lunedì 26 ottobre 2026, mentre la seduta pubblica per l'apertura delle buste avverrà giovedì 29 ottobre alle ore 10:00 nella sede di via Piave.

Cessione gratuita di attrezzature informatiche e arredi

La seconda misura prevede invece la cessione gratuita di materiale informatico ed elementi d'arredo dismessi ma ancora funzionali. Il Lotto C comprende personal computer portatili, mentre il Lotto D include mobili da ufficio quali scrivanie, tavoli, armadiature e sedute.

Alla richiesta di assegnazione possono accedere gli enti locali regionali colpita da calamità, le istituzioni scolastiche, le pubbliche amministrazioni, le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro e i privati cittadini, sulla base delle graduatorie di priorità fissate dal Regolamento U.P. n. 58/2024. Le domande di partecipazione devono pervenire tramite posta elettronica certificata entro le ore 12:00 di lunedì 19 ottobre 2026, con l'esame delle richieste programmato per il 22 ottobre.

Tutti i beni in cessione o asta sono visionabili previo appuntamento presso la sede consiliare di via Piave ad Aosta. La modulistica completa e i dettagli dei bandi sono reperibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Consiglio regionale.