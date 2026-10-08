Bando PIF, il GAL porta sul territorio le opportunità per le imprese

Conoscere le opportunità disponibili è il primo passo per trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto concreto. È con questo obiettivo che il GAL Valle d’Aosta porta direttamente sul territorio le informazioni relative al Bando PIF per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera, pubblicato il 17 settembre 2026 e aperto fino al 26 febbraio 2027.

L’iniziativa è rivolta principalmente alle micro e piccole imprese valdostane alle quali il bando è destinato, ma gli incontri sono aperti a tutti i soggetti interessati a comprenderne caratteristiche, modalità di partecipazione e opportunità di finanziamento. Un percorso pensato per favorire la conoscenza dello strumento e, soprattutto, per aiutare le aziende a valutare concretamente la possibilità di costruire progetti condivisi.

«Nel corso di ciascuno dei quattro appuntamenti illustreremo le diverse opportunità di finanziamento offerte alle aziende, oltre a chiarire le peculiarità di questo bando che, per la prima volta, richiede una partecipazione congiunta da parte di più operatori economici», spiega la coordinatrice del GAL, Marta Anello. Un aspetto che rende particolarmente importante l’attività di accompagnamento, tanto che, aggiunge Anello, saranno presentate anche «le azioni che come GAL abbiamo in programma nei prossimi mesi per supportare e facilitare le imprese nell’adesione al bando».

Per agevolare la partecipazione, gli appuntamenti sono stati organizzati in diverse località della Valle d’Aosta e in fasce orarie differenti. Il primo incontro si terrà martedì 13 ottobre alle 15:00 nel salone al piano seminterrato dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali di Saint-Christophe. Nella stessa giornata, alle 20:30, sarà la volta della Sala Polivalente di Pont-Saint-Martin.

Il calendario proseguirà mercoledì 14 ottobre alle 14:30, nella Sala Consiglio di Saint-Pierre, mentre alle 20:30 l’appuntamento sarà al Salone Bonomi di Verrès. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero e non sarà necessaria alcuna prenotazione.

Camillo Resset, presidente Gal VdA

Il GAL Valle d’Aosta sarà inoltre presente domenica 11 ottobre al Marché au Fort, nel borgo di Bard, dove per tutta la giornata sarà attivo uno stand con un help desk dedicato alle informazioni sul Bando PIF. Un’ulteriore occasione per confrontarsi direttamente con lo staff e approfondire dubbi e possibilità legate alla partecipazione.

A disposizione delle imprese c’è anche uno specifico servizio di sportello informativo. È possibile richiedere un appuntamento presso la sede del GAL ad Aosta, negli orari di apertura dell’ufficio, mentre a partire dal 12 ottobre sarà disponibile anche il nuovo sportello “Local plus” di Châtillon, secondo le date pubblicate sul sito del GAL.

L’attività di supporto non si limiterà alla semplice illustrazione del bando. Le singole aziende potranno infatti essere accompagnate nella definizione dell’idea di investimento relativa alla propria attività, mentre i gruppi di imprese interessati ad avviare una collaborazione potranno ricevere assistenza nella costruzione del Progetto di filiera.

Il messaggio che il GAL vuole portare alle imprese è quindi quello di un bando da conoscere, ma soprattutto da costruire insieme. Perché, in una Valle dove la dimensione territoriale può diventare una risorsa, mettere in rete competenze e iniziative significa trasformare tante singole idee in un unico cammino, come affluenti che finiscono per diventare un fiume capace di attraversare il territorio.