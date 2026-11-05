Falsi passaporti bulgari al Traforo del Monte Bianco: arrestati tre adulti, denunciati due minorenni

Il Traforo del Monte Bianco si conferma uno dei punti strategici per il controllo dei flussi di persone lungo la frontiera tra Italia e Francia. L’intensificazione dei servizi della Polizia di Frontiera sta producendo risultati concreti, con verifiche sempre più approfondite non soltanto sulle automobili, ma anche sui mezzi di trasporto pubblico che attraversano quotidianamente il confine. L'ultimo episodio, scoperto il 4 novembre 2026, riguarda un nucleo familiare di nazionalità irachena che viaggiava su un autobus di linea da Milano a Parigi, utilizzando passaporti bulgari falsificati.

L'attività di controllo, avviata con particolare intensità dall'inizio del mese, ha già interessato complessivamente oltre 560 persone e 200 veicoli. Numeri che testimoniano l'attenzione delle forze di polizia su un'infrastruttura strategica per i collegamenti internazionali e per l'economia della Valle d'Aosta, ma che rappresenta anche un punto sensibile sotto il profilo della sicurezza.

Durante uno dei servizi di verifica, gli agenti hanno fermato cinque cittadini iracheni, appartenenti allo stesso nucleo familiare: tre adulti e due minorenni. Al momento del controllo, tutti hanno esibito passaporti elettronici bulgari apparentemente regolari e ancora in corso di validità.

Una documentazione che, almeno in apparenza, avrebbe consentito loro di beneficiare delle possibilità di libera circolazione riconosciute ai cittadini dell'Unione europea nell'area Schengen. Proprio la natura dei documenti ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti, andando oltre la semplice verifica visiva.

Le consultazioni delle banche dati internazionali hanno fatto emergere un primo elemento decisivo: tutti e cinque i passaporti risultavano segnalati dalle autorità bulgare ai fini della ricerca e del sequestro. Le successive verifiche tecniche, condotte da personale specializzato nel contrasto alla falsificazione documentale attraverso specifiche apparecchiature, hanno permesso di accertare che le pagine contenenti i dati anagrafici erano state fraudolentemente alterate.

A quel punto sono scattati i provvedimenti di polizia giudiziaria. I tre maggiorenni sono stati arrestati con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio, mentre i due minorenni sono stati deferiti in stato di libertà per il medesimo reato. Gli arrestati compariranno nella giornata di oggi, 5 novembre, davanti al Tribunale ordinario di Aosta per il giudizio con rito direttissimo. Sarà l'autorità giudiziaria a valutare le responsabilità individuali e la posizione dei soggetti coinvolti.

L'episodio mette in evidenza una delle criticità legate alla libera circolazione nello spazio europeo: la necessità di garantire che la mobilità transfrontaliera si svolga attraverso documenti autentici e verificabili. Il sistema Schengen ha ridotto i controlli sistematici alle frontiere interne, ma non ha eliminato la necessità di attività mirate di prevenzione, identificazione e contrasto alle irregolarità. La cooperazione tra le autorità nazionali e l'accesso alle banche dati internazionali diventano quindi strumenti fondamentali per individuare documenti sottratti, segnalati o alterati.

Particolare attenzione viene ora riservata anche agli autobus di linea, un settore nel quale l'elevato numero di passeggeri e la frequenza dei collegamenti internazionali richiedono capacità di controllo e strumenti di identificazione sempre più sofisticati. La tratta Milano-Parigi, come altri collegamenti europei, attraversa territori nei quali la rapidità degli spostamenti è un elemento essenziale per cittadini, lavoratori e turisti, ma può essere sfruttata anche da chi tenta di eludere le verifiche utilizzando identità non autentiche.

Per la Valle d'Aosta, il presidio del Traforo del Monte Bianco assume un significato che va ben oltre la dimensione strettamente locale. Il collegamento con la Francia è una risorsa economica fondamentale, attraverso la quale transitano merci, lavoratori, turisti e una parte importante della mobilità internazionale. Mantenere elevati standard di sicurezza significa quindi tutelare non soltanto l'ordine pubblico, ma anche l'affidabilità di un'infrastruttura essenziale per il territorio e per i suoi rapporti con l'Europa.

L'intensificazione dei controlli della Polizia di Frontiera punta proprio a conciliare queste due esigenze: garantire la fluidità dei transiti e impedire che i collegamenti internazionali diventino un canale per la circolazione di persone munite di documenti falsi. I risultati registrati nei primi giorni di novembre confermano l'importanza di un presidio costante e di verifiche tecnologicamente avanzate in uno dei principali punti di accesso tra Italia e Francia.