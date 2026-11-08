Il volontariato entra in classe: i Volontari del Soccorso Grand Paradis incontrano gli studenti

Portare la cultura del soccorso tra i banchi di scuola e avvicinare i giovani al mondo del volontariato. È questo l’obiettivo di «Grand Paradis nelle scuole», il nuovo progetto promosso dall’ODV Volontari del Soccorso Grand Paradis, che punta a creare un collegamento diretto tra il mondo scolastico e una realtà associativa da sempre impegnata al servizio della comunità.

L’iniziativa si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori e prenderà il via all’Istituto CRIA, con l’intenzione di estendersi progressivamente anche ad altre scuole della Valle d’Aosta.

Il primo ciclo di incontri è in programma nelle serate del 13 e 16 novembre, dalle 20 alle 21.40, nella sede dell’Istituto CRIA, in via Chambéry, presso l’Istituto Tecnico per Geometri.

Attraverso testimonianze dirette, momenti di confronto e attività pratiche, i volontari racconteranno agli studenti le diverse attività dell’associazione, illustrando il valore del primo soccorso e l’importanza di poter contare su persone disposte a dedicare parte del proprio tempo agli altri.

Ma il progetto vuole andare oltre la semplice presentazione delle attività associative. La sfida è soprattutto quella di far conoscere ai ragazzi cosa significhi scegliere di diventare volontari, assumersi responsabilità e partecipare attivamente alla vita della propria comunità.

C'è anche una ragione strategica alla base dell'iniziativa: investire sul ricambio generazionale, coinvolgendo le nuove generazioni e trasmettendo loro valori come solidarietà, disponibilità e senso civico. Un obiettivo importante per le associazioni di volontariato, che hanno bisogno di nuove energie per continuare a garantire la propria presenza sul territorio.

Con «Grand Paradis nelle scuole», i Volontari del Soccorso Grand Paradis intendono quindi costruire un ponte tra giovani e volontariato, nella convinzione che la cultura della solidarietà e del soccorso debba essere coltivata fin dai banchi di scuola.