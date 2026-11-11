Giro d’Italia 2027, il grande assente è il Nord-Ovest: dimenticata anche la Valle d’Aosta. Il Sud si ferma a Napoli

Il Giro d’Italia attraverserà nuovamente il Paese, ma non tutto il Paese. La presentazione della 110ª edizione, avvenuta a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, ha consegnato una fotografia geografica che fa discutere: la corsa rosa partirà da Trieste e terminerà nella Capitale, ma lascerà fuori intere aree del territorio nazionale. Non soltanto il Mezzogiorno, che vedrà Napoli come punto più meridionale della manifestazione, ma anche la Valle d’Aosta, assente dal tracciato insieme al Piemonte. Una doppia dimenticanza che pone inevitabilmente una questione sulla capacità del Giro di rappresentare davvero l'intero Paese, dalle Alpi alle isole.

Dal 8 al 30 maggio 2027 saranno 21 le tappe, per complessivi 3.418,9 chilometri e 50.250 metri di dislivello. Un itinerario che privilegia soprattutto il Centro e il Nord, con numerosi passaggi montani, due cronometro individuali per un totale di 56,9 chilometri e ben otto arrivi in salita. Il Mezzogiorno, invece, sarà rappresentato soltanto da alcuni territori del Centro-Sud, con Napoli a segnare il limite geografico più meridionale della corsa. Restano completamente fuori Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia e Sardegna.

Ma a colpire è anche l'assenza dell'arco alpino occidentale. La Valle d'Aosta, regione nella quale la montagna rappresenta una componente fondamentale dell'identità territoriale e della storia del ciclismo, non compare nel programma. Nessun arrivo, nessuna partenza e nessun passaggio. Una scelta che lascia fuori un territorio che avrebbe tutte le caratteristiche paesaggistiche e infrastrutturali per ospitare una manifestazione di questa portata. Lo stesso vale per il Piemonte, altra regione dalla lunga tradizione ciclistica che non trova spazio nell'itinerario del 2027.

La questione non è soltanto sportiva o geografica. Organizzare una tappa del Giro comporta investimenti economici importanti per amministrazioni comunali e territoriali. Le candidature delle località interessate devono confrontarsi con le richieste economiche di RCS Sport, oltre che con le spese per sicurezza, viabilità, assistenza sanitaria e organizzazione. Il risultato è che la presenza della corsa rosa sul territorio dipende anche dalla disponibilità degli enti locali a sostenere costi considerevoli. Un meccanismo che rischia di penalizzare le amministrazioni con minori risorse e di concentrare le opportunità nelle località maggiormente in grado di investire.

Alcuni dati aiutano a comprendere le dimensioni economiche dell'operazione. Per la partenza e l'arrivo della tappa Paestum-Napoli del Giro 2026, secondo le ricostruzioni degli atti amministrativi pubblicate da Fanpage, RCS avrebbe richiesto rispettivamente 200.000 euro più IVA e 250.000 euro più IVA. Il costo complessivo per le due sedi, secondo la ricostruzione citata, sarebbe arrivato a 549.000 euro di risorse pubbliche, senza considerare ulteriori oneri per sicurezza e viabilità sostenuti dal Comune di Napoli. Per la cronometro Foligno-Perugia del 2024, il Comune di Perugia aveva invece stanziato 170.000 euro per servizi legati alla manifestazione, tra strade, ordine pubblico, pulizia, assistenza sanitaria e transenne. Ancora più significative le cifre delle partenze internazionali: per la Grande Partenza del 2018 in Israele l'investimento sarebbe stato di circa 6 milioni di euro.

Il percorso del 2027 si aprirà dunque sabato 8 maggio a Trieste, che ospiterà per la seconda volta la partenza della corsa rosa dopo quella del 1981. La prima tappa, lunga 172 chilometri, sarà un circuito con un breve sconfinamento in Slovenia e alcune salite nella parte conclusiva. Il giorno successivo il Giro correrà interamente in territorio sloveno, da Lubiana a Capodistria. Sarà la quarta volta che la Slovenia ospiterà una partenza di tappa del Giro.

Dopo le frazioni di Cervignano del Friuli-Possagno e Argenta-Misano Adriatico, con arrivo previsto all'autodromo Marco Simoncelli, il 12 maggio arriverà il primo appuntamento in salita con la Filottrano-Sarnano Sassotetto, lunga 139 chilometri e caratterizzata da 3.300 metri di dislivello. La scelta di Filottrano assume un particolare significato commemorativo: il Giro renderà omaggio a Michele Scarponi, nel decimo anniversario della sua scomparsa, riportando la corsa nella sua città.

La prima settimana proseguirà lungo la costa abruzzese, con la Alba Adriatica-Lanciano, e con la cronometro in salita Sulmona-Campo di Giove, di 19,6 chilometri. Il 15 maggio la Trasacco-Napoli, lunga 219 chilometri, porterà la carovana nel capoluogo campano, che ospiterà un arrivo per il sesto anno consecutivo. Dopo la giornata verso Subiaco-Monte Livata, con un altro arrivo in salita, il primo riposo è previsto per lunedì 17 maggio.

La seconda settimana si svilupperà prevalentemente lungo l'Appennino e nel Centro-Nord. Spiccano la Palombara Sabina-Norcia, di 218 chilometri, e la Gualdo Tadino-Scarperia, che con i suoi 220 chilometri sarà la frazione più lunga dell'edizione e terminerà all'autodromo del Mugello. Il percorso toccherà poi la Toscana, con la tappa dedicata a Gino Bartali e l'arrivo inedito al Passo dei Due Santi, prima della Borgo Val di Taro-Reggio Emilia.

Particolarmente impegnativa sarà la Cantù-Piani di Bobbio/Valtorta, di 187 chilometri e 4.900 metri di dislivello, con il passaggio dal Ghisallo, dal Culmine di San Pietro, dal Miragolo San Salvatore e dall'Alino. La settimana si concluderà con la cronometro individuale di 37,3 chilometri, dalla pista dell'autodromo di Monza fino a Milano.

La terza settimana sarà dominata dalle grandi montagne. Il 25 maggio è in programma la Sondrio-Aprica, considerata la tappa più impegnativa dell'intera edizione: 192 chilometri e 5.700 metri di dislivello, con il doppio passaggio sul Mortirolo e l'ascesa al Gavia, che rappresenterà la Cima Coppi del Giro 2027. Seguiranno la Chiari-Vo' e la Rovereto-Madonna di Campiglio, prima della frazione verso Sacile.

Il penultimo giorno, sabato 29 maggio, sarà la volta della Pordenone-Monte Zoncolan, con l'ascesa dal versante di Ovaro. Per la celebre montagna friulana sarà l'ottavo arrivo del Giro. La conclusione è fissata per domenica 30 maggio a Roma, che ospiterà il traguardo finale per il quinto anno consecutivo.

Resta però, al di là delle difficoltà altimetriche e delle località attraversate, una questione che riguarda la rappresentatività territoriale della manifestazione. Il Giro d'Italia è uno degli appuntamenti sportivi più seguiti e costituisce anche un'importante vetrina turistica, economica e promozionale per i territori attraversati. La sua assenza da intere regioni non è quindi un dettaglio secondario. Per la Valle d'Aosta, in particolare, esclusa ancora una volta dal percorso, si perde un'occasione di visibilità nazionale e internazionale per un territorio che ha nella montagna uno dei suoi principali elementi di attrattività.

Il Giro 2027 promette dunque un viaggio impegnativo attraverso alcune delle località più suggestive della penisola, ma la cartina racconta anche un'altra storia: quella di un'Italia che non viene rappresentata in maniera uniforme. Se il Sud resta quasi interamente escluso, anche il Nord-Ovest alpino viene lasciato ai margini. E tra le assenze più evidenti c'è proprio la Valle d'Aosta.