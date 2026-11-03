Breuil-Cervinia, la stagione sciistica entra nel vivo con l'apertura delle prime piste italiane

Le piste di Breuil-Cervinia aprono al pubblico. Dopo le prime discese agli oltre 3.500 metri del ghiacciaio di Plateau Rosa, da sabato 7 novembre gli appassionati potranno tornare a sciare anche sui pendii del versante italiano.

Gli uomini della Cervino Spa stanno sfruttando la neve caduta nelle scorse settimane e il progressivo abbassamento delle temperature per ultimare la preparazione dei primi chilometri di piste. I lavori proseguono anche in queste ore e solo nei prossimi giorni verranno definite le aperture.

Intanto nel comprensorio del Cervino Ski Paradise sono attualmente in funzione la funivia Breuil-Cervinia – Plan Maison, la telecabina Plan Maison – Cime Bianche Laghi e la funivia Cime Bianche Laghi – Plateau Rosa. Con lo skipass internazionale si può sciare anche sulle piste servite dagli skilift Plateau Rosa I, II e III, dalla seggiovia Furggsattel e dalla funivia Matterhorn Glacier Ride II.

La località, grazie alla sinergia tra Cervino Spa e Consorzio Cervino Turismo, ha confermato i pacchetti promozionali "First tracks", validi fino al 4 dicembre. Con un soggiorno di almeno 4 notti in una delle strutture ricettive convenzionate, gli ospiti potranno beneficiare di uno sconto del 30% sullo skipass.

È online anche il nuovo shop sul sito cervinia.it, ancora più pratico e funzionale, che permette di risparmiare tempo. Inoltre, con il mobile skipass, gli sciatori potranno acquistare il giornaliero, attivarlo sull'app Cervino Ski installata sul proprio smartphone e accedere direttamente ai tornelli, senza più la necessità di ritirare la tessera fisica. Nessuna attesa alle biglietterie, più tempo per sciare al cospetto del Cervino.