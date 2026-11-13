Prestiti, oltre 530 mila italiani vittime di truffe: danni per più di 500 milioni di euro

Oltre mezzo milione di italiani truffati, o almeno raggiunti da un tentativo di frode, mentre cercavano di ottenere un prestito personale. Un fenomeno che lo scorso anno ha provocato perdite economiche per oltre 504 milioni di euro, con un danno medio di 945 euro per vittima. Eppure, nonostante le conseguenze, più di quattro persone su dieci scelgono di non denunciare: c'è chi considera troppo contenuta la somma persa e chi, invece, prova vergogna per essere caduto nella trappola. È quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto mUp Research.

Secondo la rilevazione, sono stati oltre 530 mila gli italiani vittime di una truffa o di un tentativo di frode mentre cercavano un prestito personale. La perdita media è stata di circa 945 euro a persona, per un danno complessivo stimato in oltre 504 milioni di euro.

I truffatori utilizzano diversi canali per raggiungere le potenziali vittime. Al primo posto figurano gli SMS e le applicazioni di messaggistica istantanea, attraverso cui si è verificato il 37% dei tentativi di raggiro. Seguono i falsi siti web, con il 22,2%, mentre nel 16,7% dei casi sono stati utilizzati finti call center e false e-mail. Non mancano le frodi attraverso i social network, che rappresentano l'11,1% dei casi.

A preoccupare è anche la scarsa propensione a denunciare. Il 41,7% delle vittime non ha infatti segnalato la truffa alle autorità. Tra queste, una persona su tre (33,3%) ha spiegato di aver rinunciato perché riteneva troppo basso il danno economico subito. Il 26,7%, invece, ha ammesso di essersi sentito ingenuo per essere caduto nel raggiro.

Per evitare di finire nella rete dei truffatori, Facile.it invita innanzitutto a verificare l'identità e l'affidabilità dell'interlocutore al quale ci si rivolge per ottenere un finanziamento.

Il primo passo è affidarsi esclusivamente a soggetti legittimati dalla Banca d'Italia a svolgere attività bancaria e finanziaria. È inoltre possibile consultare gli elenchi dell'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), disponibili sul sito www.organismo-am.it. I mediatori creditizi, infatti, devono essere iscritti negli appositi elenchi per poter esercitare la propria attività.

Un altro campanello d'allarme riguarda le richieste di denaro anticipato. Se il presunto finanziatore pretende il pagamento di commissioni prima dell'erogazione del prestito, magari presentandole come spese amministrative o come una quota degli interessi, è necessario prestare la massima attenzione. Una volta incassata la somma, il truffatore potrebbe infatti interrompere ogni contatto e sparire.

Attenzione anche ai tempi e alla documentazione richiesta. La concessione di un prestito, anche quando la procedura avviene interamente online, richiede verifiche sulla situazione finanziaria del richiedente e la presentazione di documenti adeguati. Diffidare, quindi, di chi promette finanziamenti in tempi rapidissimi e senza effettuare controlli.

Se l'interlocutore si limita a chiedere carta d'identità, codice fiscale e IBAN, senza richiedere documenti reddituali come busta paga, CUD o modello 730, potrebbe trattarsi di un tentativo di furto d'identità.

Il rischio, avverte Facile.it, è che i dati personali sottratti vengano utilizzati per richiedere un finanziamento a nome della vittima. «Grazie alle informazioni sottratte, il malfattore potrebbe richiedere a sua volta un prestito utilizzando però i vostri documenti; in tal caso, vi trovereste a dover rimborsare le rate senza aver ricevuto alcun finanziamento».

Un rischio che rende indispensabile verificare sempre chi si nasconde dietro un'offerta di credito, soprattutto quando vengono promessi soldi facili, procedure senza controlli o finanziamenti immediati. La prudenza, in questi casi, è la prima forma di difesa.