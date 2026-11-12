Le Frittelle di Giò e Martino, la solidarietà che cresce: nel 2026 l’obiettivo è raccogliere 35 mila euro

Ci sono gesti semplici capaci di diventare qualcosa di straordinario. A volte basta una frittella di mele, preparata con cura e offerta con il sorriso, per accendere una catena di solidarietà che, anno dopo anno, raggiunge sempre più persone e associazioni. È questa la bella storia de “Le Frittelle di Giò e Martino”, l’Associazione di Promozione Sociale di Issogne che, attraverso un’iniziativa nata nel ricordo di una persona cara, ha saputo trasformare la generosità quotidiana in un aiuto concreto per tante realtà impegnate nel sociale.

Anche quest’anno l’associazione si prepara a ritrovare amici, sostenitori e simpatizzanti in occasione della tradizionale festa annuale, in programma sabato 14 novembre 2026, dalle 18.30, al Salone Polivalente di frazione La Colombière, a Issogne. Un appuntamento che non rappresenta soltanto un momento di incontro e convivialità, ma soprattutto l’occasione per dire grazie a chi, con affetto, disponibilità e impegno, contribuisce a mantenere viva questa esperienza di solidarietà.

Al centro della festa ci saranno soprattutto i volontari, autentico motore dell'associazione. Persone che dedicano tempo ed energie a un progetto capace di dimostrare come anche una piccola realtà, senza grandi mezzi ma con tanta voglia di fare, possa produrre risultati importanti. Le frittelle di mele diventano così molto più di una semplice specialità da gustare: sono il simbolo di una comunità che sceglie di condividere, aiutare e non voltarsi dall'altra parte.

Nel corso degli anni, il sostegno dell'associazione ha raggiunto numerose organizzazioni, prevalentemente valdostane, ma anche realtà impegnate oltre i confini regionali. Tra queste figurano I Monelli dell'Arte di Montjovet, La Casa di Sabbia, Missione Sorriso, Viola, AIL VdA, La Cittadella della Bassa Valle, I Fiocchi di Cotone dell'ISILTP di Verrès, l'Associazione Diabete Tipo 1 VdA, l'Unione Ciechi e Ipovedenti della Valle d'Aosta, AICE, Il Mandorlo Fiorito, Valle Virtuosa, COMESOL, oltre ai Volontari del Soccorso di Montjovet, Donnas e Val d'Ayas, ad AVAPA e all'Emporio Solidale di Aosta.

La solidarietà ha attraversato anche i confini regionali, raggiungendo l'Associazione Maruzza Regione Liguria, a sostegno del progetto «Il Guscio dei Bambini» dell'Ospedale Gaslini di Genova, AVSFM Madagascar, per il progetto seguito da Alessia Visendaz, e l'associazione Sulla Strada, impegnata nella propria missione in Guatemala.

Dietro questi numeri e questi nomi c'è una storia fatta di impegno costante, ma anche di una crescita che racconta meglio di qualsiasi parola la forza del progetto. Le somme devolute sono passate dai circa 5.000 euro del 2022 ai 15.000 euro del 2023, per raggiungere i 29-30.000 euro nel 2024 e nel 2025. Per il 2026 l'obiettivo è ancora più ambizioso: arrivare a circa 35.000 euro da destinare alle realtà sostenute.

Un risultato che assume un significato particolare se si pensa alle origini dell'associazione, nata in memoria di Giovanna Vuillermin, moglie del presidente Martino Dublanc. È proprio nel ricordo di Giovanna che questa esperienza ha trovato la propria ragione di essere, trasformando l'affetto e la memoria in un impegno concreto verso chi ha bisogno di aiuto.

Il presidente Martino Dublanc e tutti i componenti dell'associazione rivolgono quindi un invito aperto alla cittadinanza: partecipare alla festa del 14 novembre significa condividere una serata di amicizia, ma anche sostenere idealmente un percorso che ha saputo trasformare la generosità di tanti in opportunità per gli altri.

Perché il valore delle Frittelle di Giò e Martino non si misura soltanto nei migliaia di euro raccolti e distribuiti. Si misura soprattutto nei sorrisi raggiunti, nelle difficoltà affrontate insieme e nella consapevolezza che nessun gesto di solidarietà, per quanto piccolo, è davvero insignificante. E se da una semplice frittella può nascere tutto questo, vale davvero la pena continuare a impastare, friggere e, soprattutto, donare.