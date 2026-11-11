Valle d’Aosta terra di single: seconda in Italia, Aosta nella top five delle province dove si vive da soli

In Valle d’Aosta si vive spesso da soli, ma questo non significa necessariamente aver rinunciato a trovare l’anima gemella. Anzi, a giudicare dai numeri, i valdostani sembrano tutt’altro che disinteressati alle questioni di cuore, almeno quando si tratta di cercare un possibile partner sullo smartphone. A certificarlo è una particolare classifica nazionale realizzata da MCO Report, che ha incrociato i dati ISTAT sulle famiglie unipersonali con le ricerche online dedicate alle applicazioni di incontri.

Il risultato riserva alla nostra regione una posizione di tutto rispetto: secondo posto in Italia nell’Indice Single, con 85,1 punti su 100, preceduta soltanto dalla Liguria, che raggiunge 93,1 punti. Insomma, se esistesse un campionato nazionale dei cuori solitari, la Valle d’Aosta salirebbe direttamente sul podio. E senza bisogno di spareggi.

A rendere particolarmente interessante il risultato è la combinazione dei due indicatori utilizzati nell'indagine. Il primo riguarda le famiglie composte da una sola persona: in Valle d’Aosta rappresentano il 44% del totale, una percentuale che colloca la regione al secondo posto nazionale, ancora una volta dietro alla Liguria, ferma al 45,5%. Un dato decisamente superiore alla media italiana, che si attesta al 37,1%.

Tradotto in termini meno statistici, nella nostra regione quasi una famiglia su due è composta da una persona sola. Un fenomeno che racconta i cambiamenti della società valdostana, dove aumentano le persone che scelgono o si trovano a vivere autonomamente, senza necessariamente condividere la quotidianità con un partner o con altri familiari.

Ma il dato più curioso arriva dal mondo digitale. Le ricerche su Google legate alle applicazioni di incontri assegnano alla Valle d’Aosta 79,4 punti su 100, il quinto risultato più alto tra le regioni italiane. Un piazzamento che dimostra come alla presenza di numerose famiglie unipersonali si accompagni anche una certa curiosità verso le opportunità offerte dagli appuntamenti online.

È proprio questa doppia caratteristica a rendere particolare la posizione valdostana. In altre regioni italiane, infatti, vivere soli e cercare un compagno attraverso le applicazioni non procedono necessariamente di pari passo. La Lombardia, per esempio, è soltanto decima per percentuale di famiglie unipersonali, ma seconda per interesse verso le app di incontri. La Sardegna, al contrario, è quinta per persone che vivono sole, ma scende al quindicesimo posto per le ricerche online.

La Valle d’Aosta, invece, tiene insieme entrambe le classifiche: molte persone vivono da sole e, contemporaneamente, l’interesse per gli incontri digitali rimane elevato. Una fotografia che la avvicina alla Liguria, prima assoluta in questa particolare graduatoria.

Non è tutto. Anche restringendo lo sguardo alle province, il territorio valdostano si ritaglia uno spazio importante. Aosta figura infatti tra le cinque province più single d’Italia, insieme a Trieste, Genova, Savona e Imperia. Una presenza significativa, considerando che tre delle cinque posizioni sono occupate da province liguri e che il capoluogo valdostano si trova così in compagnia di alcuni dei territori italiani dove vivere da soli è più diffuso.

La graduatoria provinciale è guidata da Trieste, dove il 48,6% delle famiglie è composto da una sola persona. All’estremo opposto si trova Barletta-Andria-Trani, con appena il 25,8%. Una differenza notevole, che restituisce l’immagine di un’Italia dalle abitudini familiari molto diverse, con un Nord caratterizzato da una maggiore presenza di nuclei unipersonali e diverse realtà del Sud dove la convivenza familiare rimane più diffusa.

Naturalmente, sarebbe sbagliato interpretare tutti questi numeri come una fotografia di persone alla disperata ricerca di un fidanzato o di una fidanzata. Vivere soli non significa essere single in senso sentimentale: tra le famiglie unipersonali ci sono anche persone vedove, anziani e cittadini che hanno semplicemente scelto di vivere autonomamente. Allo stesso modo, cercare informazioni sulle app di incontri non significa necessariamente essere alla ricerca di una relazione stabile.

L'indice elaborato da MCO Report ha proprio l'obiettivo di mettere insieme queste due dimensioni, attraverso una media tra la percentuale di famiglie unipersonali, normalizzata su una scala da 0 a 100, e il punteggio relativo alle ricerche su Google Trends.

I dati ISTAT utilizzati nell'analisi provengono dal Censimento permanente della popolazione, pubblicato nel 2025, mentre l'indicatore digitale considera le ricerche relative a termini e applicazioni legati agli incontri online.

Resta così una curiosità statistica che, per la Valle d’Aosta, ha anche un risvolto simpatico: siamo secondi in Italia per presenza di famiglie composte da una sola persona, quinti per interesse verso le app di incontri e tra le prime cinque province per diffusione dei nuclei unipersonali.

Insomma, in Valle d’Aosta si può tranquillamente amare la propria indipendenza, ma evidentemente non si disdegna nemmeno dare un'occhiata a chi potrebbe condividerla. Perché la montagna può essere un'ottima compagna di vita, ma ogni tanto anche un appuntamento davanti a uno smartphone può riservare qualche sorpresa.