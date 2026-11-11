Carcere di Brissogne, ancora violenza: quattro detenuti aggrediscono un’ispettrice e un agente. L’OSAPP: «Dove sono i vertici?»

La violenza torna a colpire la Casa circondariale di Brissogne-Aosta e, ancora una volta, a pagarne le conseguenze sono gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria. Un’altra aggressione, un altro episodio che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza all’interno del carcere valdostano e che solleva interrogativi sempre più pesanti sulla gestione dell’istituto. La denuncia dell’OSAPP è netta: non si può continuare a chiedere agli agenti di fronteggiare situazioni di crescente pericolo senza garantire loro risposte, strumenti e interventi adeguati.

L’ultimo episodio si è verificato sabato 7 novembre, intorno alle 15, quando quattro detenuti del circuito ordinario, ristretti al primo piano dell’istituto, hanno aggredito un’ispettore donna e un agente della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto riferito dal sindacato, i detenuti si sarebbero rifiutati di interrompere i propri comportamenti prevaricatori, passando poi all’aggressione nei confronti del personale in servizio.

Soltanto il tempestivo intervento degli altri poliziotti penitenziari ha permesso di bloccare i quattro aggressori ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L’ispettore e l’agente sono stati accompagnati al Pronto Soccorso, dove entrambi sono stati medicati e successivamente dimessi con una prognosi di due giorni.

Ma per l’OSAPP il problema va ben oltre l’ennesimo episodio di violenza. La preoccupazione riguarda una situazione che, secondo il sindacato, sarebbe stata segnalata ripetutamente senza che alle denunce siano seguiti provvedimenti concreti. Il personale si troverebbe così a lavorare in un contesto di tensione e rischio crescente, con la prospettiva di dover affrontare nuove emergenze senza risposte adeguate da parte dell'Amministrazione.

«Quanto sta accadendo ad Aosta è ormai inaccettabile e non può più essere derubricato a episodio isolato. La situazione è nota, denunciata più volte dall’OSAPP, ma dai vertici regionali e dipartimentali continuano a non arrivare risposte né interventi concreti. È scandaloso che il personale di Polizia Penitenziaria venga lasciato solo a fronteggiare una situazione di crescente pericolo», dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell’OSAPP.

Parole che chiamano direttamente in causa le responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria e che riportano al centro una domanda: chi deve intervenire per garantire la sicurezza di chi lavora all'interno del carcere di Brissogne? Per quanto tempo ancora il personale dovrà affidarsi alla propria capacità di gestire situazioni potenzialmente esplosive, confidando nell'intervento dei colleghi per evitare conseguenze più gravi?

Il sindacato torna quindi a rivolgersi direttamente al ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendo un intervento immediato e un chiarimento sulle condizioni dell'istituto valdostano.

«Rinnoviamo l’appello al Ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché faccia immediatamente piena luce su quanto accade nella Casa circondariale di Brissogne-Aosta e sulle responsabilità di chi continua a ignorare le nostre denunce. Non possiamo aspettare la prossima aggressione per assistere all’ennesimo intervento tardivo. La Polizia Penitenziaria non può continuare a essere il bersaglio dell’inefficienza dell’Amministrazione!», conclude Beneduci.

L'allarme lanciato dall'OSAPP è dunque esplicito: non si può aspettare che un'aggressione abbia conseguenze ancora più gravi per affrontare un problema che il sindacato sostiene di denunciare da tempo. A Brissogne la sicurezza del personale penitenziario torna prepotentemente sotto i riflettori. E, dopo l'ennesimo episodio di violenza, resta una domanda alla quale servono risposte, non altre dichiarazioni: dove sono i vertici e quali interventi intendono mettere in campo?