Rotatorie, cambia tutto: nuove precedenze e corsie, stretta anche sull'uso delle frecce

Le rotatorie sono diventate una presenza abituale sulle nostre strade, ma continuano a essere uno dei punti in cui automobilisti e motociclisti commettono più errori. Precedenze, scelta della corsia, cambi di direzione e utilizzo degli indicatori sono spesso interpretati in maniera diversa, soprattutto quando si tratta di rotatorie a più corsie. Una situazione che il nuovo Codice della Strada intende affrontare con regole più chiare e uniformi, introducendo cambiamenti destinati a incidere concretamente sulle abitudini di chi guida.

La riforma, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, interviene su alcuni aspetti fondamentali della circolazione nelle rotatorie. La novità più significativa riguarda la precedenza: secondo le nuove disposizioni, chi si immette dovrà lasciare passare i veicoli che stanno già percorrendo l'anello, anche quando manca il tradizionale cartello di dare precedenza, salvo diverse indicazioni della segnaletica. Verrebbe così superata l'attuale distinzione tra rotatorie all'italiana e alla francese. Oggi, infatti, in assenza di specifici segnali, può trovare applicazione la precedenza a destra, con la conseguenza che chi è già all'interno dell'anello deve lasciar passare chi arriva da destra. Una differenza che può generare incertezza e comportamenti pericolosi.

Le modifiche interessano soprattutto le rotatorie con due o più corsie, dove la posizione da mantenere dovrà essere scelta in funzione dell'uscita da raggiungere. Chi intende prendere la prima uscita dovrà avvicinarsi mantenendosi sulla destra e percorrere la corsia esterna. Per le uscite successive, invece, la regola generale sarà quella di utilizzare la corsia interna, salvo differenti indicazioni della segnaletica. Anche chi deve proseguire diritto, dunque, potrebbe essere chiamato a utilizzare la corsia interna, superando una prassi oggi abbastanza diffusa che consente, in determinate condizioni, di mantenere la corsia esterna.

Particolare attenzione sarà richiesta al momento di lasciare la rotatoria. Chi percorre la corsia interna e deve raggiungere un'uscita dovrà prima verificare di poter effettuare il cambio di corsia senza interferire con i veicoli che procedono all'esterno. Non sarà possibile tagliare improvvisamente la traiettoria degli altri mezzi soltanto perché si è arrivati all'uscita desiderata. Occorrerà controllare gli specchietti, verificare l'eventuale presenza di veicoli nell'angolo cieco e segnalare tempestivamente la manovra. Se non ci sono le condizioni di sicurezza per spostarsi, bisognerà proseguire nell'anello e ripetere il giro. Un principio fondamentale resta infatti invariato: il diritto di uscire dalla rotatoria non attribuisce alcuna precedenza su chi occupa già la corsia esterna.

Anche l'utilizzo degli indicatori di direzione viene disciplinato con maggiore attenzione. Per chi deve prendere la prima uscita, la freccia destra andrà azionata già in prossimità dell'ingresso, mantenendola durante la manovra. Per le uscite successive, invece, sarà necessario segnalare l'intenzione di lasciare l'anello dopo aver superato l'uscita precedente a quella prescelta. Nelle rotatorie a più corsie, l'indicatore dovrà essere utilizzato anche per segnalare il passaggio dalla corsia interna a quella esterna. Una precisazione importante riguarda proprio il significato delle frecce: segnalare una manovra non significa avere automaticamente la precedenza. Prima di spostarsi sarà sempre necessario accertarsi che l'operazione possa avvenire senza creare pericoli o intralci alla circolazione.

Le nuove disposizioni riguardano da vicino anche chi viaggia su moto e scooter. Per i motociclisti, le rotatorie rappresentano spesso un punto particolarmente delicato, soprattutto quando il traffico è intenso e le automobili cambiano corsia senza prestare sufficiente attenzione ai mezzi a due ruote. Regole più uniformi potrebbero rendere maggiormente prevedibili le manovre degli altri conducenti, ma non elimineranno i rischi. Chi utilizza la corsia interna dovrà infatti prestare particolare attenzione quando si sposta verso quella esterna per raggiungere l'uscita. Controllare gli specchietti e soprattutto l'angolo cieco sarà fondamentale, così come evitare qualsiasi cambio di direzione improvviso. La presenza di automobili, furgoni e mezzi pesanti rende queste manovre ancora più delicate.

Resta però una questione fondamentale: quando entreranno in vigore le nuove regole? Al momento non è ancora possibile considerarle operative. Il provvedimento approvato in via preliminare il 13 ottobre 2026 deve completare il proprio iter legislativo e il testo potrebbe ancora subire modifiche prima dell'approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni continueranno quindi ad applicarsi le norme attuali, compresa la disciplina della precedenza nelle rotatorie in assenza di specifica segnaletica. La riforma promette di mettere ordine in una delle situazioni più controverse della circolazione stradale. L'obiettivo è ridurre le incertezze, rendere più prevedibili le manovre e aumentare la sicurezza. Per chi guida, tuttavia, il messaggio è già chiaro: nelle rotatorie non basterà più affidarsi alle abitudini. Conoscere le regole e rispettare le corsie sarà sempre più importante.