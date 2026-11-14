Dalla rapina a Torino all’inchiesta sulla pedopornografia online: due aostani arrestati, maxi operazione in tutta Italia

Due aostani arrestati a Torino per una rapina commessa con modalità particolarmente inquietanti e la Valle d’Aosta coinvolta, attraverso la propria sezione della Polizia Postale, in una vasta operazione nazionale contro la pedopornografia online. Sono due distinte vicende di cronaca giudiziaria che riportano l’attenzione sull’attività delle forze dell’ordine e su fenomeni criminali che, con modalità differenti, interessano anche il territorio valdostano.

Il primo episodio riguarda due uomini di 45 e 40 anni, entrambi residenti ad Aosta, arrestati dalla Polizia di Stato a Torino con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il quarantacinquenne avrebbe messo in scena una vera e propria falsa identificazione, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine. Per rendere credibile il proprio ruolo avrebbe mostrato una placca metallica, prima di estrarre una pistola e puntarla contro un passante, costringendolo a consegnare il telefono cellulare e altri effetti personali. Il complice, nel frattempo, avrebbe svolto il ruolo di palo, controllando la situazione durante l'azione.

A interrompere la fuga dei due sono stati gli agenti di una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, insospettiti dal loro comportamento e per questo decisi a procedere con un controllo. Proprio mentre i poliziotti stavano effettuando gli accertamenti è arrivata la vittima, che li ha riconosciuti e indicati come i presunti responsabili della rapina subita poco prima.

La successiva perquisizione ha permesso di scoprire un vero e proprio assortimento di oggetti potenzialmente utilizzabili per simulare attività di polizia o intimidire altre persone. Addosso al quarantacinquenne gli agenti hanno trovato una pistola soft air priva del tappo rosso, diverse placche distintive con le scritte «investigatore privato» e «soccorso sanitario 118», due coltelli con lame rispettivamente di 10 e 7 centimetri, un paio di manette, una torcia e proiettili da soft air.

Altri oggetti sono stati recuperati nell’automobile utilizzata dai due: due ulteriori coltelli, una radio ricetrasmittente, un portacaricatore per armi corte, uno spray urticante e un’altra torcia. Per il quarantacinquenne è scattata anche una denuncia per ricettazione, dopo il ritrovamento di carte di debito e di una tessera sanitaria intestate ad altre persone e risultate provento di furto. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per il possesso di una dose di crack.

Ma la presenza valdostana nelle cronache investigative nazionali emerge anche da una seconda e distinta operazione, questa volta condotta contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato ha infatti arrestato in flagranza sei persone per la detenzione di ingenti quantità di materiale di pornografia minorile e ha denunciato altri 18 indagati, sequestrando una consistente quantità di materiale informatico.

L’indagine, diretta dalla Procura di Milano e condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia, è stata coordinata sul piano operativo dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Tutto è partito dall’analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone a Milano lo scorso anno, già finite sotto indagine per la detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

Gli approfondimenti successivi hanno consentito agli investigatori di ricostruire una rete di contatti e di mappare diversi gruppi Telegram, individuando 24 utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico. Per tre degli arrestati è stata inoltre rilevata la produzione di materiale con vittime identificate.

Le sei persone arrestate, di età compresa tra 38 e 58 anni, risiedono in diverse aree del Paese: due a Napoli, una in provincia di Salerno, una in provincia di Sassari, una in provincia di Vibo Valentia e una in provincia di Padova.

L’operazione ha richiesto un articolato dispositivo nazionale, con la collaborazione dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria e delle Sezioni operative di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.

La partecipazione della sezione di Aosta conferma il coinvolgimento anche della struttura valdostana nella rete investigativa nazionale impegnata nel contrasto ai reati informatici e nella tutela dei minori. Un'attività che richiede competenze specialistiche, cooperazione tra territori e un monitoraggio costante degli ambienti digitali, dove la diffusione di contenuti illeciti può raggiungere dimensioni difficili da intercettare senza un lavoro investigativo coordinato.

Due operazioni diverse, dunque, ma accomunate dall'intervento della Polizia di Stato e da un dato che riguarda direttamente la Valle d’Aosta: da una parte due residenti ad Aosta arrestati per una rapina contestata a Torino, dall'altra la presenza della sezione valdostana della Polizia Postale in un'indagine nazionale contro uno dei fenomeni criminali più gravi che si consumano attraverso la rete.