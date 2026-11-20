L’assessore regionale piemontese allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna e ai Gruppi di Azione Locale, Marco Gallo, ha partecipato all’assemblea di Asso Piemonte e Valle d’Aosta Leader, ospitata a Entracque nell’ambito delle due giornate organizzate dal GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio.

«I GAL conoscono da vicino le comunità e le potenzialità dei territori. Mettono in relazione Comuni, imprese e associazioni e trasformano le esigenze locali in strategie di sviluppo. La Regione intende riconoscere e rafforzare questo contributo visto che la crescita del Piemonte passa anche dalla capacità di valorizzare le energie presenti nelle sue aree rurali e montane», dichiara l'assessore Gallo.

In questa direzione si inserisce il disegno di legge regionale per la promozione e la valorizzazione dei GAL, approvato dalla Giunta e ora all’esame del Consiglio regionale. Il 18 novembre la III Commissione ha espresso sul provvedimento parere favorevole a maggioranza. Il percorso proseguirà martedì 24 novembre in I Commissione.

In Piemonte i 14 GAL hanno maturato, in oltre vent’anni di attività, un’esperienza che mette in relazione le comunità locali con le politiche di sviluppo. Elaborano strategie territoriali, accompagnano progetti, sostengono le piccole e medie imprese e contribuiscono ad attrarre investimenti, anche attraverso la gestione di programmi finanziati con risorse europee.

«Il valore dei GAL sta nella capacità di tenere insieme la conoscenza dei territori e gli strumenti necessari per farli crescere. Una proposta che nasce da un’esigenza locale può diventare un progetto, un investimento e una nuova opportunità per le imprese e per la comunità. Con il disegno di legge vogliamo dare continuità e riconoscimento a questa esperienza, rafforzando il ruolo dei GAL nelle politiche regionali di sviluppo. Ringrazio il presidente di Asso Piemonte e Valle d’Aosta Leader, Franco Gilardi, e tutti i presidenti e i direttori dei 14 GAL per il lavoro che portano avanti nei territori», dichiara Gallo.