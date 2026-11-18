Stando alle notizie diffuse, sarebbero emersi "rapporti tra l'istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa" nonché “altri gravi reati rientranti nell'alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia".

Dalle indagini sembrerebbe essere emerso "un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali" per 76,5 milioni di euro, che "avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio".

Prendendo atto dell’attenta attività di indagine, auspichiamo che siano chiarite le responsabilità in relazione ai fatti ad oggi emersi e che siano tutelati, prima di tutto, i diritti dei clienti, ivi compreso quello di informazione circa le condotte del proprio istituto bancario.

Questa vicenda evidenzia un bisogno di vigilanza più stringente sugli strumenti e le attività di finanza digitale, in relazione all'antiriciclaggio, ma anche alla correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti.

Operativamente, la banca ha confermato che i servizi per privati e imprese proseguiranno senza interruzioni. Per ciò che riguarda conti, carte, bonifici e depositi non dovrebbero cambiare nulla.

Ma l’attività di accertamento potrebbe tradursi in controlli più stringenti sulla clientela, con possibili verifiche su identità, origine dei fondi e movimenti anomali, con eventuali limitazioni. Il rischio, al momento, dovrebbe essere limitato a un aumento di richieste documentali e di controlli e/o blocchi cautelativi di conti e operazioni.

Invitiamo i correntisti a tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali, avendo cura di controllare con regolarità il conto, conservando estratti conto e comunicazioni: sarebbe opportuno per coloro che si avvalgono di Revolut come unico strumento per la ricezione di pagamenti (stipendi e pensioni) valutare l’opportunità di dotarsi di un mezzo di pagamento alternativo presso un’altra banca onde evitare il blocco del conto per esigenze investigative.

Ma attenzione, vogliamo mettere in guardia i clienti di tale società: alla luce del provvedimento disposto nei confronti della Banca potrebbe aumentare il rischio di truffa. I malintenzionati, infatti, potrebbero sfruttare la notizia per inviare falsi messaggi di “verifica del conto”, chiedendo codici riservati o trasferimenti di denaro. Ricordiamo che è sempre bene diffidare di SMS, email o telefonate che citano l’amministrazione giudiziaria e informarsi tramite i canali ufficiali della Banca.

Inoltre, ricordiamo ai cittadini coinvolti che, in caso di dubbi, blocchi immotivati, ritardi o anomalie, mancate risposte, possono rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori per ottenere assistenza e informazioni.