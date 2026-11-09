Milano-Aosta, via libera ai nuovi treni diretti: corse nei fine settimana e nei giorni festivi

Un collegamento ferroviario diretto tra Milano e Aosta, pensato soprattutto per intercettare i flussi turistici del fine settimana e delle festività. È questo l’obiettivo dell’accordo approvato dalla Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente, che apre la strada a una collaborazione istituzionale con la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il progetto entrerà nella fase operativa una volta conclusi i lavori di elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, attualmente previsti per giugno 2027. Un passaggio importante per migliorare i collegamenti tra i due territori e rendere più agevole l’arrivo in Valle d’Aosta dei viaggiatori provenienti dalla Lombardia, in particolare da Milano.

«Con questo accordo compiamo un passo concreto per rafforzare i collegamenti ferroviari tra Lombardia e Valle d’Aosta, due territori uniti da importanti flussi turistici e da relazioni economiche e sociali», ha dichiarato Franco Lucente, sottolineando la volontà di offrire «un servizio diretto, efficiente e sostenibile tra Milano e Aosta», soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Secondo l'assessore lombardo, la collaborazione tra le due Regioni può contribuire a valorizzare il turismo come leva di crescita economica.

La programmazione iniziale prevede un'offerta articolata su tre giornate. Il venerdì sarà attivata una coppia di corse, con partenza da Aosta al mattino e rientro nel pomeriggio. Il sabato è prevista una coppia di collegamenti con partenza da Milano al mattino e ritorno nel pomeriggio. La domenica, invece, saranno disponibili due coppie di corse simmetriche, così da consentire spostamenti di andata e ritorno in giornata da entrambi i capoluoghi.

L'intenzione è rispondere non soltanto alla domanda turistica, ma anche alle esigenze di mobilità legate agli spostamenti universitari e ai viaggi occasionali tra i due territori. Una proposta che punta quindi ad ampliare le possibilità di accesso alla Valle d'Aosta senza ricorrere necessariamente all'automobile, soprattutto nei giorni in cui gli spostamenti aumentano.

L'accordo prevede inoltre l'istituzione di un Tavolo Tecnico Congiunto tra Lombardia e Valle d'Aosta, incaricato di seguire l'avanzamento delle attività, verificarne l'attuazione e predisporre relazioni periodiche da trasmettere ai presidenti delle rispettive Giunte regionali. Il gruppo di lavoro si riunirà almeno una volta ogni sei mesi.

Il Protocollo d'intesa avrà una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo attraverso un accordo scritto tra le parti.

Per la Valle d'Aosta si tratta di un'opportunità per rafforzare il collegamento con uno dei principali bacini di provenienza dei flussi turistici, mentre per la Lombardia l'intesa rappresenta un investimento sulla mobilità interregionale e sulle relazioni tra territori. Resta ora centrale il rispetto dei tempi previsti per l'elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, condizione indispensabile per rendere possibile l'attivazione dei nuovi collegamenti.