Casinò di Saint-Vincent, ottobre da record: incassi oltre i 6,4 milioni di euro

Il Casinò di Saint-Vincent consolida il proprio momento positivo e archivia ottobre con un risultato economico che rappresenta il migliore degli ultimi cinque anni. Gli incassi della casa da gioco hanno raggiunto 6.447.009 euro, superando nettamente la media del periodo 2022-2026, attestata a 5.557.099 euro. Un dato significativo non soltanto per la gestione della struttura, ma anche per il ruolo che il complesso del Saint-Vincent Resort & Casino continua a svolgere nell'offerta turistica e nell'economia della Valle d'Aosta.

Il risultato di ottobre contribuisce a portare gli introiti complessivi da inizio anno a 63.925.738 euro, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che confermano una tendenza favorevole e indicano una capacità di attrazione che continua a coinvolgere diverse fasce di clientela, in un contesto nel quale la competitività delle strutture ricettive e di intrattenimento rappresenta un elemento importante per il sistema economico di Saint-Vincent e dell'intera regione.

Particolarmente interessante è l'andamento della clientela VIP, segmento che continua a registrare una crescita significativa. Gli ingressi di questi clienti risultano in aumento dell'11,85% nel confronto con lo stesso mese del 2025, mentre il dato consolidato da inizio anno segna un incremento del 20%. Un indicatore importante, perché evidenzia la capacità della casa da gioco di intercettare una clientela di fascia alta, con potenziali ricadute anche sull'attività alberghiera, sulla ristorazione e sull'indotto locale.

Il quadro presenta tuttavia anche qualche elemento da osservare con attenzione. Gli ingressi complessivi registrati nel mese sono stati 27.728, contro i 28.549 dello stesso periodo di riferimento del 2025. Si tratta quindi di una diminuzione delle presenze, che non ha però impedito di raggiungere un risultato economico particolarmente positivo. A sostenere gli incassi è stata soprattutto la crescita dei proventi dei giochi.

Gli introiti lordi dei giochi ai tavoli hanno infatti raggiunto 2.247.427 euro, con un incremento del 66% rispetto al dato di settembre 2026. Ancora più consistente, in termini assoluti, il contributo dei giochi elettronici, che hanno generato introiti per 4.172.672 euro, registrando una crescita del 35% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La dinamica dei ricavi, a fronte di ingressi complessivi in diminuzione, suggerisce dunque un aumento della redditività media per presenza. Un aspetto che merita attenzione nella valutazione dell'andamento della casa da gioco: non conta soltanto il numero delle persone che varcano gli ingressi, ma anche la capacità di generare valore attraverso l'offerta di gioco e i servizi complementari.

Accanto ai risultati economici, il Casinò punta a rafforzare la propria proposta di intrattenimento anche nel mese di novembre, con un calendario di appuntamenti che coinvolge pure il Grand Hôtel Billia. L'obiettivo è ampliare l'offerta, superando la dimensione strettamente legata al gioco e valorizzando il complesso come luogo di incontro, svago, gastronomia e cultura.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il tradizionale torneo di Chemin de Fer, manifestazione di prestigio articolata su due giornate a metà mese. Proseguono inoltre le iniziative dedicate agli appassionati dei giochi elettronici. I «Mercoledì Slot», in programma fino al 16 dicembre, propongono serate in Brasserie con buffet e musica dal vivo, mentre «Sapori in Gioco», ogni venerdì fino al 27 novembre, offre degustazioni di prodotti locali al Bar Gaya.

A completare il programma sarà una proposta musicale distribuita lungo l'intera settimana, con pianisti, cantanti e DJ che si alterneranno tra il Bar Gaya, il Bar La Cheminée e la Brasserie.

Il dato economico di ottobre rappresenta indubbiamente un segnale positivo per il Casinò e per Saint-Vincent. La sfida, adesso, è trasformare questi risultati in una crescita strutturale, capace di consolidare l'attrattività della casa da gioco, sostenere il comparto turistico e produrre benefici più ampi per l'economia locale. In una Valle d'Aosta che punta sempre più sulla qualità dell'offerta turistica e sulla diversificazione dei servizi, il rilancio di una realtà storica come il Casinò resta una partita importante anche sul piano economico e occupazionale.