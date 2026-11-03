Casino de la Vallée di Saint-Vincent – Record di incassi nel mese di ottobre

Il dato conferma il trend positivo e l’attrattività delle strutture e del territorio, con introiti complessivi da inizio anno pari a 63.925.738 euro, in incremento del 3% rispetto al 2025.

Continua il trend positivo degli ingressi della clientela VIP, con un aumento, nel mese di settembre, dell’11,85% rispetto allo stesso mese del 2025 e con un incremento consolidato del 20% da inizio anno.

Gli ingressi del mese sono in diminuzione, pari a 27.728 contro i 28.549 del settembre 2025.

Gli introiti lordi dei giochi ai tavoli hanno raggiunto 2.247.427 euro, con un aumento del 66% rispetto a settembre 2025.

I giochi elettronici registrano un incremento del 35% rispetto a settembre 2025, con introiti pari a 4.172.672 euro.

Continuano a novembre le attività di intrattenimento del Casino e del Grand Hôtel Billia

Parallelamente ai positivi risultati economici di ottobre, il Casino apre il mese di novembre con un ricco calendario di iniziative che unisce gioco, intrattenimento e cultura, rafforzando l'attrattività complessiva della struttura. Tra gli eventi di punta più attesi spicca il tradizionale torneo di Chemin de Fer, appuntamento di grande prestigio articolato su due giornate a metà mese.

Continuano, inoltre, le attività dedicate agli amanti dei giochi elettronici. Tra queste, i "Mercoledì Slot" (attivi fino al 16 dicembre) offrono serate in Brasserie con buffet e musica dal vivo, mentre "Sapori in Gioco" (ogni venerdì fino al 27 novembre) propone esclusive degustazioni di prodotti locali presso il Bar Gaya.

A fare da cornice, un programma musicale diffuso coprirà l'intera settimana: pianisti, cantanti e DJ si alterneranno tra il Bar Gaya, il Bar La Cheminée e la Brasserie, creando un'atmosfera accogliente e vivace in tutti gli spazi del complesso.