VDA protagonista a SMAU 2026 con 8 startup innovative

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, attraverso la Camera Valdostana e in collaborazione con il sistema regionale dell'innovazione, partecipa all'edizione 2026 di SMAU, il principale appuntamento italiano dedicato all'innovazione e alle startup, in programma il 3 e 4 novembre presso l'Allianz MiCo di Milano.

La delegazione valdostana accompagnerà 8 startup selezionate in rappresentanza dell'eccellenza tecnologica e imprenditoriale del territorio. La Valle d'Aosta figura tra i 12 sistemi regionali protagonisti della manifestazione, dai quali proviene circa il 90% delle 180 giovani imprese innovative presenti in fiera.

L'evento offrirà alle realtà partecipative l'opportunità di entrare in contatto con oltre 200 grandi aziende nazionali e internazionali, impegnate in attività di scouting mirato su ambiti quali la transizione energetica, la gestione delle infrastrutture, la salute, la manifattura avanzata, la mobilità sostenibile e l'economia circolare.

Inoltre, la presenza a Milano consentirà agli imprenditori valdostani di accedere a un'ampia rete di contatti internazionali sostenuta dall'Italian Trade Agency (ITA), intercettando circa cento operatori esteri provenienti da Paesi quali Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Emirati Arabi Uniti e Giappone. Il programma della due giorni si completerà con workshop specialistici, sessioni di matching, i consueti Startup Safari e l'assegnazione del Premio Innovazione SMAU.