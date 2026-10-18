Pane, i panificatori lanciano l’allarme: «Ascoltarci per difendere il futuro del settore»

Il pane è uno dei simboli della tradizione gastronomica italiana, ma dietro la sua presenza quotidiana sulle tavole si nasconde una realtà produttiva alle prese con costi crescenti e margini sempre più difficili da difendere. In occasione della Giornata mondiale del pane del 16 ottobre, Assipan Confcommercio richiama l’attenzione sul futuro della panificazione e sulla necessità di ascoltare le esigenze di chi, ogni giorno, trasforma materie prime e competenze artigianali in un prodotto essenziale per le comunità.

Il comparto conta 20.720 imprese attive in Italia e genera un fatturato di circa 8,4 miliardi di euro. Numeri che testimoniano il peso economico della filiera, ma anche il suo ruolo sociale: i panifici garantiscono occupazione, mantengono vive attività di prossimità e contribuiscono alla vitalità dei territori, anche di quelli più periferici.

Il pane, del resto, non è soltanto un alimento. Rappresenta tradizione, identità e qualità artigianale, oltre a essere un servizio quotidiano per milioni di persone. Dietro ogni prodotto ci sono lavoro, investimenti, professionalità e responsabilità imprenditoriali. Un patrimonio che, secondo Assipan, rischia di essere messo sotto pressione dall’aumento dei costi di produzione e gestione, mentre la possibilità di trasferire i rincari sui prezzi finali incontra limiti economici e sociali.

Il problema riguarda anche la particolare sensibilità delle famiglie al prezzo del pane, considerato un bene di prima necessità. I panificatori sono consapevoli delle difficoltà dei consumatori e cercano di contenere gli aumenti, ma questa attenzione non può tradursi nell’obbligo di assorbire indefinitamente ogni incremento dei costi. Il rischio, sottolinea l’associazione, è compromettere la sostenibilità economica delle imprese e, nel tempo, la continuità stessa di un servizio importante per le comunità.

Da qui l’appello a istituzioni, consumatori e opinione pubblica affinché le difficoltà della categoria trovino ascolto. Non una rivendicazione di priorità rispetto ad altri comparti che affrontano problemi analoghi, precisa Assipan, ma la richiesta di riconoscere le condizioni concrete in cui operano i panifici e di favorire un contesto che consenta loro di continuare a investire, produrre qualità e tramandare un mestiere profondamente radicato nella cultura italiana.

In Valle d’Aosta, la questione assume contorni particolari per le caratteristiche di un territorio montano, dove i costi delle materie prime, dell’energia e degli approvvigionamenti possono incidere in maniera significativa sull’attività delle imprese. A evidenziarlo è Bruno Michelon, presidente di Assipan Confcommercio Valle d’Aosta, che richiama l’importanza di tutelare il lavoro dei panificatori senza perdere di vista le difficoltà economiche delle famiglie.

«Celebrare il pane in Valle d’Aosta significa anche riconoscere il valore e l’impegno quotidiano di chi lo produce. I panificatori valdostani continuano a svolgere il proprio lavoro con passione, serietà e senso di responsabilità, consapevoli dell’importanza di un alimento che rappresenta un elemento fondamentale della nostra tradizione e delle nostre tavole», dichiara Michelon.

Il presidente di Assipan Valle d’Aosta richiama quindi l’attenzione sulle difficoltà che gravano sulle attività del settore, soprattutto in un contesto in cui contenere i prezzi di vendita rimane una preoccupazione concreta. «Non possiamo però ignorare le difficoltà che il settore della panificazione sta affrontando, tra l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e degli approvvigionamenti, che in un territorio montano come il nostro incidono in maniera particolarmente significativa. A queste problematiche si aggiunge la difficoltà, anche emotiva, di adeguare i prezzi di vendita del pane, cercando di non gravare ulteriormente sulle famiglie».

Per Michelon, è quindi fondamentale che le esigenze dei panificatori vengano comprese e considerate nel dibattito sul futuro del comparto. «È importante che queste difficoltà vengano ascoltate e comprese. Difendere il pane e la tradizione della panificazione valdostana significa anche garantire ai nostri panificatori le condizioni necessarie per continuare a produrlo, senza compromettere la sostenibilità economica delle loro attività», conclude.

La Giornata mondiale del pane diventa così un’occasione che va oltre la celebrazione di un prodotto simbolo della cultura gastronomica. Il richiamo di Assipan porta al centro dell’attenzione il valore economico e sociale della panificazione e le difficoltà di chi ne garantisce quotidianamente la continuità. Difendere il pane significa anche tutelare le competenze artigianali, il lavoro e la presenza delle imprese nei territori. Una prospettiva che, per la Valle d’Aosta, riguarda anche la possibilità di conservare una tradizione produttiva legata alla qualità, all’identità locale e alla vita delle comunità.