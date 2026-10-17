Cogne Acciai Speciali, cresce l’allarme del Savt: «La situazione potrebbe essere più grave del previsto»

La preoccupazione cresce attorno alla Cogne Acciai Speciali, uno degli stabilimenti industriali più importanti della Valle d’Aosta e un presidio strategico per l’occupazione, le competenze manifatturiere e il tessuto economico regionale. A lanciare un segnale d’allarme è il Savt, il sindacato autonomo dei lavoratori valdostani, che guarda con crescente apprensione all’evoluzione della situazione aziendale e chiede chiarezza sulle prospettive produttive e occupazionali. A colpire, in particolare, è il contrasto tra le informazioni che sarebbero state fornite fino a pochi giorni fa e le notizie più recenti, che sembrano delineare uno scenario meno rassicurante.

«Fino a qualche giorno fa ci era stato detto che andava tutto abbastanza bene, che la situazione era sotto controllo. Invece pare che non sia così», commenta Claudio Albertinelli, segretario regionale del Savt. Parole che restituiscono il clima di incertezza attorno al futuro dello stabilimento e che sollevano un interrogativo fondamentale: che cosa è cambiato, in così poco tempo, nelle valutazioni sulle condizioni dell’azienda?

Al momento, gli elementi disponibili non consentono di individuare con certezza le cause immediate dell’allarme né di stabilire quanto siano gravi le eventuali difficoltà. È proprio questa mancanza di un quadro sufficientemente chiaro a rendere necessario un confronto tempestivo. Per il sindacato, infatti, le rassicurazioni generiche non sono sufficienti quando sono in gioco il lavoro, la continuità produttiva e il futuro di una realtà industriale che rappresenta da decenni una componente essenziale dell’economia valdostana.

Le ragioni di una possibile crisi industriale possono essere diverse: dalla contrazione degli ordini al rallentamento della domanda nei settori utilizzatori dell’acciaio, passando per il costo dell’energia, la pressione della concorrenza internazionale e la necessità di sostenere investimenti produttivi sempre più impegnativi. Per un’acciaieria specializzata, come la Cogne Acciai Speciali, assumono inoltre particolare rilievo l’andamento dei mercati di riferimento, i margini sulle produzioni e il livello di utilizzo degli impianti. Si tratta, tuttavia, di fattori generali che possono incidere sul comparto siderurgico e che non possono essere considerati, in assenza di dati verificati, le cause accertate della situazione attuale dello stabilimento valdostano.

È su questi aspetti che sarà importante ottenere risposte precise: quali siano le effettive criticità, se riguardino gli ordinativi, i costi, la produzione o le prospettive finanziarie, e quali misure siano eventualmente allo studio per affrontarle. Altrettanto importante sarà capire se l’incertezza possa tradursi in conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sui turni, sull’utilizzo degli impianti o sui livelli occupazionali. Per i lavoratori, la differenza tra una difficoltà temporanea e un problema strutturale è sostanziale, perché cambia la natura delle garanzie da chiedere e delle soluzioni da mettere in campo.

In questo contesto, la preoccupazione del Savt assume anche un significato più ampio. La Cogne non è soltanto un’azienda: è una realtà attorno alla quale si è sviluppata una parte rilevante della storia industriale di Aosta, con ricadute che coinvolgono le famiglie, le imprese dell’indotto e numerose attività economiche del territorio. Un eventuale ridimensionamento avrebbe quindi conseguenze che andrebbero oltre i cancelli dello stabilimento. Allo stesso modo, la difesa della capacità produttiva e delle professionalità presenti in azienda rappresenta un interesse che riguarda l’intera comunità regionale.

Il confronto istituzionale è già stato fissato per martedì prossimo, 20 ottobre, alle 11, a Palazzo regionale. Al tavolo siederanno la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Savt e Uilm Valle d’Aosta. Saranno presenti il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro, Luigi Bertschy. L’incontro dovrà servire a fare il punto sulla situazione della Cogne Acciai Speciali, a raccogliere le preoccupazioni delle rappresentanze dei lavoratori e a chiarire quali siano le prospettive nel breve e nel medio periodo.

La riunione sarà un passaggio importante anche per verificare la coerenza tra le informazioni circolate finora e il quadro che emergerà dal confronto. I sindacati avranno interesse a ottenere indicazioni concrete, non soltanto sulle difficoltà eventualmente in corso, ma anche sulle strategie industriali, sugli investimenti previsti e sulle garanzie per l’occupazione. La trasparenza informativa, in una fase delicata, è infatti una condizione essenziale per evitare che l’incertezza alimenti ulteriori timori tra i dipendenti e le loro famiglie.

La Regione, dal canto suo, è chiamata a svolgere un ruolo di interlocuzione e di raccordo, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. Difendere un presidio industriale di questa importanza significa innanzitutto conoscere con precisione la situazione, comprendere la natura delle criticità e verificare quali strumenti possano essere attivati per sostenere la continuità produttiva e il lavoro. Ogni valutazione dovrà naturalmente basarsi su dati concreti e su un confronto diretto con l’azienda e le parti sociali.

Per il momento, dunque, non è possibile parlare di una crisi conclamata né anticipare conseguenze che non siano state confermate. Ma il cambio di tono segnalato dal Savt è sufficiente a spiegare perché il clima sia diventato più teso e perché il confronto di martedì assuma un peso particolare. La richiesta che arriva dal sindacato è, prima di tutto, quella di fare chiarezza: capire se le difficoltà siano circoscritte o più profonde e quali prospettive attendano lo stabilimento.

Per la Valle d’Aosta, la posta in gioco è rilevante. La tenuta della Cogne Acciai Speciali riguarda l’occupazione, la continuità di un patrimonio industriale e la capacità della regione di mantenere una presenza manifatturiera qualificata. Il prossimo incontro dovrà quindi fornire elementi concreti per distinguere le preoccupazioni dalle criticità effettive e individuare, se necessario, risposte tempestive. Perché, quando si parla di una realtà industriale di questa portata, la chiarezza non è soltanto una questione di comunicazione: è una condizione indispensabile per tutelare i lavoratori e il futuro produttivo del territorio.