Aosta Factor entra nella piattaforma digitale Polaris per potenziare il finanziamento delle filiere produttive

Aosta Factor ufficializza il proprio ingresso nella community di Polaris, la piattaforma tecnologica dedicata al finanziamento del capitale circolante e sviluppata da TXT Novigo, azienda appartenente al Gruppo TXT.
L'operazione segna un'ulteriore tappa nel processo di digitalizzazione dei servizi offerti dalla società di factoring controllata da Finaosta, consentendole di partecipare a programmi di supporto finanziario destinati a filiere commerciali di grandi dimensioni insieme ad altri operatori del settore.
La piattaforma Polaris opera nell'ambito della Supply Chain Finance, mettendo in connessione aziende clienti, fornitori e istituti finanziari in un unico ambiente digitale condiviso. Attraverso questo modello, i fornitori possono smobilizzare i crediti commerciali approvati dai committenti per ottenere liquidità immediata, avvalendosi dell'intervento diretto dei partner finanziari accreditati.
L'integrazione nell'infrastruttura tecnologica permette ad Aosta Factor di ampliare la propria capacità operativa senza la necessità di sostenere ingenti investimenti dedicati, condividendo la gestione del rischio e le risorse con altri player del mercato creditizio. Attiva da 35 anni nel supporto al tessuto economico della Valle d'Aosta e delle regioni limitrofe, la società punta così a coniugare il radicamento territoriale con le opportunità offerte dai nuovi strumenti digitali per il sostegno dell'economia reale.