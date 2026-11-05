Start Cup Piemonte Valle d'Aosta 2026: a Oleovita il Premio Regione autonoma Valle d'Aosta

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che, nell’ambito della XXII edizione di Start Cup Piemonte Valle d'Aosta, Oleovita, progetto nel settore Cleantech & Energy, si è aggiudicato il premio della Regione autonoma Valle d'Aosta. L'annuncio è avvenuto martedì 3 novembre 2026, nel corso della cerimonia di premiazione ospitata dall'Energy Center del Politecnico di Torino.

La fase finale della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2026 ha visto la partecipazione di circa 180 progetti di Business Plan: numeri con cui la Start Cup si conferma tra le competizioni di riferimento per il sistema innovazione in Italia.

Il progetto Oleovita propone una piattaforma diffusa di bioeconomia circolare per l'estrazione meccanica e a freddo di oli e proteine vegetali da semi oleosi. Il modello è decentralizzato: la trasformazione avviene presso le aziende agricole o nei pressi delle aree di coltivazione, senza impiego di solventi chimici, ottimizzando qualità, logistica e commercializzazione, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e generare maggiore valore nei territori di produzione.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Valle d’Aosta con un premio del valore di 7.500 euro, rientra nella Strategia regionale di specializzazione intelligente tra le azioni per l’attrazione di nuovi investimenti innovativi e per il sostegno alla nuova imprenditorialità sul territorio regionale. La startup si insedierà nella Pépinière d’Entreprises di Pont-Saint-Martin.

Le Pépinières d'Entreprises, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, sono incubatori che accompagnano la nascita e la crescita delle imprese innovative, mettendo a disposizione spazi, servizi e supporto nella fase di avvio dell'attività. Il riconoscimento si inserisce nel più ampio sostegno regionale all'imprenditorialità innovativa e alla creazione di nuove imprese sul territorio.