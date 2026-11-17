Una rete stradale e ferroviaria interessata da numerosi interventi, cantieri che si sovrappongono e cittadini costretti a fare i conti con rallentamenti, deviazioni e tempi di percorrenza sempre meno prevedibili. È il quadro della mobilità valdostana, finita al centro di un'interpellanza presentata da Fratelli d'Italia nell'ultima parte dell'adunanza del Consiglio Valle dell'11 e 12 novembre 2026. La questione posta dal gruppo è soprattutto politica e organizzativa: come evitare che i lavori programmati da soggetti diversi finiscano per compromettere ulteriormente la circolazione regionale?

A rispondere è stato il presidente della Regione, Aurelio Marguerettaz, che ha riconosciuto la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi gestori delle infrastrutture, indicando nel Comitato operativo per la viabilità e nella collaborazione tra gli assessorati gli strumenti attraverso i quali intervenire.

Marguerettaz ha ricordato che gli interventi promossi da Anas, concessionarie autostradali, Rfi ed enti locali vengono spesso programmati autonomamente. A condizionare le scelte sono anche i tempi e i vincoli contrattuali, che non sempre consentono di sospendere o rinviare i lavori senza conseguenze economiche e senza rischiare di prolungarne la durata. Una situazione che rende difficile costruire una programmazione unitaria, ma che, secondo il presidente, non esclude la possibilità di individuare soluzioni concrete per contenere i disagi.

La strada indicata è quella di una maggiore condivisione delle informazioni e di una gestione più attenta dei cantieri e dei flussi di traffico. Tra le misure possibili figurano l'impiego di movieri, la riorganizzazione degli interventi e una comunicazione più tempestiva nei confronti degli automobilisti. L'obiettivo è intervenire prima che le criticità si traducano in situazioni difficili da gestire, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

Il presidente ha portato anche alcuni esempi di coordinamento già sperimentati sul territorio. Tra questi, la riorganizzazione dei lavori in località Rayon du Soleil, ad Aosta, in occasione della chiusura della galleria di Sorreley, per evitare un'ulteriore congestione della circolazione. Un'altra esperienza positiva riguarda la gestione dei percorsi alternativi durante i cantieri in bassa Valle. Pratiche che, nelle intenzioni del Governo regionale, dovranno diventare un riferimento per affrontare le prossime fasi di concentrazione degli interventi.

Marguerettaz ha posto l'accento anche su un aspetto che va oltre il semplice disagio degli automobilisti: la necessità di garantire la viabilità in caso di emergenza. Code e rallentamenti, infatti, non devono compromettere i tempi di intervento dei mezzi di soccorso. Una questione particolarmente delicata in una regione nella quale la rete viaria rappresenta un collegamento essenziale tra vallate, centri abitati e servizi.

L'interpellanza era stata illustrata dal vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Massimiliano Tuccari, che aveva chiesto se la Regione disponesse di un piano strategico capace di integrare i cantieri promossi dai diversi enti e gestori. Tra i temi sollevati anche le ricadute sulla mobilità scolastica con l'avvio dell'anno scolastico e la possibilità di istituire una cabina di regia permanente per le infrastrutture strategiche.

Nella replica, Tuccari ha ribadito l'utilità di un organismo capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati, sottolineando l'importanza di una comunicazione capillare verso residenti e turisti.

La risposta del presidente apre dunque alla prospettiva di un coordinamento più strutturato, pur senza annunciare, almeno per il momento, l'istituzione di una nuova cabina di regia permanente. Il lavoro dovrà svilupparsi attraverso il Comitato operativo per la viabilità e il coinvolgimento degli assessorati competenti, cercando di anticipare le criticità e limitare la sovrapposizione dei cantieri.

La sfida, per la Valle d'Aosta, sarà trasformare questa disponibilità al coordinamento in una programmazione effettiva e condivisa. Perché la realizzazione delle opere infrastrutturali è indispensabile, ma altrettanto importante è garantire che, mentre si costruisce o si ammoderna la rete dei collegamenti, cittadini, pendolari, studenti e turisti possano continuare a spostarsi senza disagi eccessivi.