SUNIA Valle d’Aosta in piazza con la CGIL: «La casa non può essere un privilegio per pochi»

La casa, in Valle d’Aosta, sta diventando sempre più difficile da trovare e soprattutto da sostenere economicamente. Una questione che non riguarda soltanto le persone in maggiore difficoltà, ma coinvolge lavoratori, giovani, famiglie e persino professionisti chiamati a trasferirsi in regione per motivi di lavoro. È da questa emergenza, che si intreccia con il caro vita e l'aumento delle disuguaglianze, che nasce l'adesione del SUNIA Valle d'Aosta allo sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre 2026.

Nella nota diffusa dal sindacato si legge che l'adesione allo sciopero nasce dalla condivisione delle ragioni e delle rivendicazioni contro «il caro vita, l'aumento delle disuguaglianze e le difficoltà economiche e sociali che colpiscono sempre più lavoratori, pensionati, giovani e famiglie».

Tra le questioni maggiormente denunciate c'è quella abitativa. Il SUNIA richiama l'attenzione su «il caro affitti, la mancanza di adeguate tutele per gli inquilini, l'aumento delle bollette e delle spese condominiali», fattori che rendono sempre più complicato sostenere il costo di un'abitazione. Una difficoltà che, secondo il sindacato, non interessa più soltanto le fasce economicamente più fragili, ma anche chi dispone di un reddito stabile e fatica comunque ad arrivare alla fine del mese.

In Valle d'Aosta il fenomeno assume contorni particolarmente preoccupanti. La diffusione delle locazioni turistiche e la ridotta disponibilità di alloggi a prezzi accessibili rischiano di compromettere la possibilità stessa di vivere e lavorare sul territorio. Nella nota il SUNIA evidenzia come professionisti, medici e funzionari che avevano vinto concorsi o manifestato l'intenzione di trasferirsi in regione siano stati costretti a rinunciare proprio per l'impossibilità di trovare una sistemazione economicamente sostenibile.

Una situazione che penalizza anche i residenti. Molti giovani non riescono a conquistare la propria autonomia abitativa, mentre per numerosi nuclei familiari il pagamento dell'affitto è diventato un impegno sempre più difficile da affrontare.

Particolarmente forte è anche la denuncia relativa agli studenti universitari, colpiti dal crescente costo delle locazioni. Il sindacato richiama il caso di alcuni giovani costretti persino a dormire in tenda perché impossibilitati a permettersi un alloggio. Una condizione che il SUNIA considera inaccettabile: «Non è accettabile che il diritto allo studio venga limitato dall'impossibilità economica di trovare una casa».

Da qui la richiesta di riportare il diritto all'abitare al centro delle politiche pubbliche, sia a livello nazionale sia regionale. Nella nota il sindacato sostiene che «la casa non può essere considerata un privilegio per pochi, ma deve tornare a essere una priorità delle politiche pubbliche». Per raggiungere questo obiettivo vengono indicati interventi concreti: aumentare l'offerta di abitazioni a canone sostenibile, rafforzare l'edilizia residenziale pubblica, garantire maggiori tutele agli inquilini e contrastare il peso crescente dei costi abitativi.

Con l'adesione alla mobilitazione del 20 novembre, il SUNIA Valle d'Aosta fa proprie anche le rivendicazioni generali della CGIL: «il diritto alla casa, stipendi e pensioni più alti, il contrasto all'inflazione e al carovita, il diritto allo studio, un lavoro sicuro e dignitoso, un fisco giusto e progressivo, una sanità realmente pubblica e una politica di pace e non di riarmo».

La conclusione della presa di posizione è un appello che guarda direttamente alle condizioni di vita delle persone e alla possibilità di costruire il proprio futuro in Valle d'Aosta: «Scioperiamo perché nessuno debba rinunciare a vivere nella propria regione, a studiare, a lavorare o a costruire una famiglia per l'impossibilità di permettersi una casa».

Un messaggio che il sindacato riassume in una rivendicazione precisa: «Il diritto all'abitare è un diritto fondamentale e deve essere garantito a tutte e tutti».