Scioperi, il SAVT richiama i sindacati all’unità e il Governo al confronto

La stagione delle mobilitazioni sindacali riporta al centro una questione che riguarda non soltanto le rivendicazioni economiche, ma anche la capacità delle organizzazioni dei lavoratori di incidere sulle scelte politiche e sulle politiche pubbliche. In un autunno segnato dal confronto sulla manovra finanziaria nazionale, il SAVT torna a chiedere maggiore unità tra le sigle sindacali e un dialogo più concreto con il Governo. Una posizione che si traduce anche in una scelta precisa: il sindacato valdostano non aderirà allo sciopero generale proclamato dalla CGIL per il prossimo 20 novembre, mentre CISL e UIL hanno optato per altre forme di mobilitazione.

La presa di posizione non arriva a sorpresa. Il SAVT ricorda infatti di avere già sollevato il problema nel dicembre 2025, in occasione dello sciopero generale indetto dalla sola CGIL. A distanza di quasi un anno, secondo l'organizzazione valdostana, il quadro non è sostanzialmente cambiato. La distanza tra le diverse sigle continua a manifestarsi proprio su uno degli strumenti più importanti a disposizione del sindacato: lo sciopero.

«Questa continua proliferazione e frammentazione degli scioperi rischia di indebolire lo strumento più forte a disposizione dei lavoratori», osservava il SAVT nel precedente comunicato. Una considerazione che oggi viene riproposta con ancora maggiore convinzione. Il problema, nella lettura del sindacato, non è la legittimità della protesta né il diritto dei lavoratori ad aderire alle iniziative promosse dalle singole organizzazioni, ma l'efficacia di mobilitazioni che, quando procedono separatamente, rischiano di perdere capacità di pressione nei confronti delle istituzioni.

Il ragionamento del SAVT parte da un dato che merita attenzione: la ripetizione degli scioperi e la loro frammentazione possono produrre un progressivo logoramento dello strumento. «Le numerose giornate di sciopero proclamate a vario titolo nel corso dell'anno stanno determinando una progressiva diminuzione delle adesioni da parte dei lavoratori», sostiene il sindacato. Fino ad arrivare a quello che definisce un paradosso: «Sono i lavoratori stessi a essere infastiditi dai disagi che vengono inevitabilmente, e legittimamente, provocati dagli scioperi, come le difficoltà nei trasporti, nella sanità e nella scuola».

È una riflessione che apre una questione più ampia. Lo sciopero resta un diritto fondamentale e uno strumento di pressione collettiva, ma la sua efficacia non dipende esclusivamente dal numero delle proclamazioni. Contano la partecipazione, la chiarezza degli obiettivi e la capacità di costruire un fronte sufficientemente ampio da rendere riconoscibili le ragioni della protesta. D'altra parte, l'unità sindacale non può diventare un obiettivo formale da perseguire a prescindere dalle differenze di valutazione sulla manovra finanziaria. Le organizzazioni rappresentano sensibilità e interessi che possono legittimamente non coincidere. La questione, semmai, è capire se queste divergenze debbano necessariamente tradursi in iniziative separate oppure se sia possibile individuare piattaforme comuni sulle principali rivendicazioni economiche e sociali.

Il SAVT insiste sulla necessità di recuperare proprio questa capacità di sintesi. «Bisogna recuperare la capacità di promuovere, quando ritenuto necessario e opportuno, iniziative di sciopero unitarie, capaci di coinvolgere la maggior parte dei lavoratori e di trasmettere un segnale forte al Governo di turno». Una posizione che spiega la mancata adesione alla giornata di protesta del 20 novembre, senza tuttavia mettere in discussione il disagio sociale che attraversa il Paese e che, secondo il sindacato, non trova ancora risposte sufficienti nella manovra finanziaria in discussione a livello nazionale.

Il nodo economico e sociale rimane infatti aperto. Il testo della finanziaria, osserva il SAVT, «non sembra in grado di fornire tutte le risposte necessarie ad attenuare questo disagio». È un giudizio che richiama l'attenzione sulle condizioni dei lavoratori e dei pensionati, ma anche sulla necessità che il confronto tra Governo e parti sociali produca modifiche concrete e non si esaurisca in un passaggio istituzionale. Il sindacato auspica infatti che il dialogo in corso possa portare a un miglioramento del provvedimento, offrendo risposte più adeguate alle esigenze di chi vive del proprio lavoro o percepisce una pensione.

Nella nota trova spazio anche la dimensione valdostana. Il SAVT accoglie favorevolmente la rapidità con cui si è insediato il nuovo Governo regionale dopo la sentenza che ha determinato la decadenza del presidente Renzo Testolin, ma ora chiede che alla formazione dell'esecutivo seguano decisioni e confronti sulle questioni che incidono direttamente sulla vita delle famiglie e sull'organizzazione dei servizi pubblici.

Tra le priorità indicate figurano la nomina dei vertici dell'Azienda USL, il dimensionamento scolastico, anche alla luce del progressivo calo demografico, i trasporti e le politiche sociali. Temi diversi, ma accomunati dalla loro ricaduta sul sistema economico e sulla qualità dei servizi offerti alla popolazione valdostana.

La richiesta è quella di aprire rapidamente un confronto con il nuovo esecutivo regionale. «Sarà nostra cura avviare quanto prima una fase di confronto con il Governo regionale per discutere di queste tematiche», annuncia il SAVT.

La posizione del sindacato apre dunque due tavoli distinti ma collegati. A livello nazionale, la necessità di ricomporre le divisioni tra le organizzazioni dei lavoratori e di incidere sui contenuti della manovra finanziaria. A livello regionale, la richiesta di trasformare il nuovo assetto politico in un interlocutore operativo sulle questioni del lavoro, dei servizi e delle politiche sociali.

Resta da verificare se l'appello all'unità riuscirà a tradursi in un metodo condiviso. Perché, al di là delle diverse scelte sullo sciopero del 20 novembre, la vera partita riguarda la capacità del sindacato di mantenere un rapporto credibile con i lavoratori e di portare le loro esigenze ai tavoli decisionali. E riguarda anche la disponibilità dei Governi, nazionale e regionale, a considerare il confronto con le parti sociali non come un adempimento, ma come uno strumento effettivo per affrontare le criticità economiche e sociali.