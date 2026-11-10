Caro-neve in Valle d'Aosta

I dati emersi dall'ultimo report nazionale descrivono una situazione allarmante per gli appassionati della neve: lo sport invernale sta rapidamente diventando un lusso insostenibile per le famiglie. La Valle d'Aosta si attesta, purtroppo, come la «maglia nera» dei rincari a livello nazionale.

Lo stagionale Regionale Unico ha raggiunto la cifra record di 1.590 euro (+5% in un solo anno, il massimo incremento annuo registrato in Italia, e +34,7% dal 2021), mentre i biglietti giornalieri toccano picchi di 75 euro a Courmayeur (+8,7% in dodici mesi) e superano ampiamente i 60-70 euro in stazioni come Pila e Monterosa Ski.

Siamo ben consapevoli delle argomentazioni dei gestori degli impianti, che giustificano i forti rincari con i notevoli investimenti necessari per ammodernare le stazioni funiviarie e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

In questa stagione, la nostra regione ha visto l'introduzione di importanti novità infrastrutturali: dalle due nuove cabinovie da 10 posti a Courmayeur (Maison Vieille e Chécrouit) alla nuova telecabina ad alta portata di La Thuile (Les Suches-Chaz Dura), fino al colossale ampliamento del bacino idrico di Leissé, a Pila, portato a 150.000 metri cubi d'acqua per garantire l'innevamento programmato.

A chi respinge le critiche sbandierando alberghi pieni e impianti affollati, proviamo a rispondere analizzando i dati reali dei flussi turistici invernali elaborati dall'Assessorato regionale.

I numeri ufficiali mostrano un chiaro processo di «sostituzione» sociale del turista: mentre le presenze straniere registrano un boom del +10,39% (fino a rappresentare il 54% della clientela totale in inverno), i turisti italiani sono in costante flessione (-1,15% di arrivi).

Le piste restano piene solo perché si stanno rimpiazzando le famiglie italiane e i pendolari di prossimità con sciatori stranieri ad altissimo reddito.

Questo modello di «monocultura turistica internazionale» espone la nostra economia a gravi rischi in caso di future crisi geopolitiche o mutamenti dei flussi aerei, rischiando di desertificare il turismo domestico.

È inaccettabile che il peso economico di questa transizione venga ribaltato sui consumatori.

Ricordiamo una verità fondamentale: le principali società funiviarie della Valle d'Aosta (tra cui Pila S.p.A., Monterosa S.p.A. e Cervino S.p.A.) non sono aziende totalmente private, ma società per azioni a totale o larghissima maggioranza pubblica, controllate dalla finanziaria regionale Finaosta S.p.A. e dai Comuni.

Queste infrastrutture strategiche vengono realizzate e ammodernate attingendo a massicci contributi pubblici, erogati tramite leggi regionali e fondi nazionali ed europei.

È un profondo controsenso che opere ampiamente finanziate con le tasse dei cittadini vengano poi gestite con logiche tariffarie esclusive, allontanando la collettività dalle proprie montagne.

Anche la difesa dello storico sconto del 50% per i residenti valdostani e della tariffa speciale per gli under 18 non basta a mitigare l'impatto economico complessivo.

In primo luogo, perché il rincaro lineare del 5% fa aumentare in proporzione anche la quota netta pagata dalle famiglie valdostane: l'abbonamento stagionale passa infatti a 795 euro.

In secondo luogo, perché quando lo skipass assorbe una quota sproporzionata del budget dei turisti italiani rimasti, questi ultimi tagliano drasticamente tutte le altre voci di spesa sul territorio.

A pagarne le conseguenze saranno i ristoratori, i gestori dei rifugi, i noleggiatori, le scuole di sci e i commercianti locali, con ripercussioni sull'intero indotto della nostra regione.

Che una gestione diversa sia possibile lo dimostrano i competitor nazionali. Nel carosello del Dolomiti Superski, in Trentino, la tariffa dello stagionale in prevendita è stata mantenuta stabile a 990 euro.

In Valle d'Aosta, lo stagionale costa fino a 600 euro in più rispetto ai competitor veneti, trentini o lombardi (come Livigno, a 980 euro), evidenziando una spinta al rialzo non più sostenibile.

Lo sci fa parte dell'identità culturale, sportiva e sociale della Valle d'Aosta. È quindi necessaria una netta inversione di rotta, attraverso una rimodulazione delle tariffe dinamiche che non penalizzi i fine settimana delle famiglie e l'introduzione di pacchetti famiglia reali, strutturati e accessibili, per incentivare la pratica sportiva.

Occorre inoltre una calmierazione dei prezzi, per evitare che la montagna valdostana si trasformi in una riserva d'élite.

Se non si inverte la rotta con tariffe più eque, il rischio concreto è quello di un progressivo impoverimento della frequentazione turistica delle nostre vallate, con danni per l'economia e il tessuto sociale locale nel medio e lungo periodo.