EdiliziAcrobatica rinnova la collaborazione con Skyway Monte Bianco: interventi fino a 3.466 metri di quota

Quattro anni di collaborazione, interventi in alta quota e competenze tecniche difficilmente replicabili con i metodi tradizionali. Si rinnova anche nel 2026 la partnership tra EdiliziAcrobatica e Skyway Monte Bianco, una collaborazione avviata nell’estate del 2023 che si è progressivamente consolidata, trasformandosi in una delle esperienze più significative per l’azienda specializzata nei lavori su fune.

Gli operatori di EdiliziAcrobatica, i cosiddetti WallmanW, sono nuovamente impegnati nella pulizia delle ampie superfici vetrate esterne e delle strutture interne delle tre stazioni della funivia che collega Courmayeur a Punta Helbronner, raggiungendo la quota di 3.466 metri. Un’attività che richiede competenze altamente specializzate e un’organizzazione operativa calibrata sulle caratteristiche di ciascuna struttura.

L’intervento assume un particolare valore anche sotto il profilo economico e organizzativo. Operare in alta montagna significa infatti confrontarsi con condizioni meteorologiche variabili, altitudine e vincoli di sicurezza che incidono sulla pianificazione e sui tempi di esecuzione. A questo si aggiunge la necessità di programmare i lavori senza interferire significativamente con l’attività turistica di Skyway, che ogni giorno accoglie numerosi visitatori.

La continuità della collaborazione rappresenta un elemento importante per entrambe le aziende. La conoscenza maturata negli anni consente infatti di ottimizzare le procedure, ridurre i tempi operativi e sviluppare soluzioni sempre più aderenti alle esigenze del committente.

«

Skyway rappresenta perfettamente il nostro modo di lavorare, perché ci troviamo di fronte a strutture complesse e a esigenze che richiedono soluzioni su misura», spiega Jacopo Rossi, direttore commerciale di EdiliziAcrobatica. «Dopo quattro anni, conosciamo molto bene sia la struttura sia le necessità del cliente e questo ci permette di organizzare gli interventi in maniera sempre più efficiente, riducendo i tempi e adattando le modalità operative alle caratteristiche di ogni singola struttura. È una collaborazione che ha ancora molte possibilità di sviluppo, anche su altre attività di manutenzione specialistica».

Un rapporto che viene valutato positivamente anche da Skyway Monte Bianco, dove la qualità degli interventi e la professionalità degli operatori rappresentano aspetti importanti nella gestione e nella conservazione delle infrastrutture.

«La collaborazione con EdiliziAcrobatica è per noi molto importante e si è consolidata negli anni grazie alla professionalità e alla cura con cui il loro team opera sulle nostre stazioni», sottolinea Federica Bieller, presidente di Skyway Monte Bianco. «La pulizia delle ampie vetrate, anche a quote elevate e in condizioni operative particolari, richiede competenza, attenzione e grande cura del dettaglio. Siamo quindi lieti di rinnovare ogni anno questa collaborazione, che contribuisce concretamente a mantenere le nostre stazioni all’altezza degli standard che vogliamo offrire ai nostri visitatori».

Accanto alla componente tecnica, la partnership presenta anche un risvolto ambientale. Durante gli interventi vengono utilizzati prodotti REair basati sulla fotocatalisi, una tecnologia che contribuisce alla riduzione degli ossidi di azoto e favorisce il mantenimento della pulizia delle superfici.

Secondo i dati forniti dalle aziende, l’applicazione di questa tecnologia permette un abbattimento medio stimato di 146 chilogrammi di NOx all’anno, un risultato paragonabile alla capacità di assorbimento di circa 350 alberi a foglia decidua. Il beneficio ambientale viene inoltre quantificato attraverso un confronto con le emissioni dei veicoli: l'equivalente di circa 2,43 milioni di chilometri percorsi da automobili Euro 6 a benzina oppure 1,82 milioni di chilometri percorsi da automobili Euro 6 diesel.

La sostenibilità costituisce del resto uno dei punti di convergenza tra le due realtà imprenditoriali. Skyway Monte Bianco porta avanti il progetto Save The Glacier, dedicato alla tutela dell'ambiente alpino e dei ghiacciai, attraverso iniziative concrete come la rimozione di vecchi rifiuti dal ghiacciaio del Grand Flambeau e la pubblicazione annuale del proprio Bilancio di Sostenibilità, disponibile sul sito aziendale dal 2018.

EdiliziAcrobatica, dal canto suo, utilizza nei propri interventi prodotti certificati Ecolabel, selezionati per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale lungo il loro ciclo di vita.

Il rinnovo della collaborazione per il quarto anno consecutivo conferma così il valore di un rapporto che va oltre la semplice fornitura di servizi di pulizia. Per EdiliziAcrobatica rappresenta una referenza importante nel segmento della manutenzione specialistica in contesti complessi; per Skyway Monte Bianco significa poter contare su competenze consolidate per la cura e la valorizzazione delle proprie infrastrutture. Una partnership che, secondo quanto dichiarato dalle stesse aziende, potrebbe aprire la strada anche a nuovi interventi di manutenzione tecnica in alta quota.