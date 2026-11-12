Musumeci di Quart, otto posti di lavoro a rischio. La Regione cerca una strada per evitare i licenziamenti

Quando una realtà industriale attraversa una crisi, il problema non si misura soltanto nei numeri di bilancio o nelle prospettive produttive, ma soprattutto nelle storie delle persone che rischiano di rimanere senza lavoro. È questo il punto più delicato della vicenda Musumeci di Quart, dove la prospettiva di otto licenziamenti riporta al centro dell'attenzione il futuro di una delle aziende storiche del panorama tipografico ed editoriale valdostano. Una storia che affonda le proprie radici nel 1837 e che oggi si trova davanti a un passaggio particolarmente difficile, con il rischio di perdere professionalità e competenze costruite nel corso di generazioni.

La questione è arrivata nell'aula del Consiglio Valle durante la seduta del 12 novembre 2026, attraverso un'interrogazione a risposta immediata presentata dal gruppo PD-Federalisti Progressisti VdA. A portare il caso all'attenzione dell'Assemblea è stato il capogruppo Jean-Pierre Guichardaz, che ha ricostruito i contorni della crisi e chiesto alla Giunta quali iniziative siano state intraprese per salvaguardare l'occupazione nello stabilimento di Quart.

La situazione riguarda una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 8 lavoratori su un totale di 29 dipendenti. Gli esuberi annunciati interessano in particolare quattro addetti alla legatoria, tre alla stampa e uno alla prestampa. Si tratta di professionalità diverse, ma tutte strettamente legate al processo produttivo di un'azienda che rappresenta un pezzo significativo della storia editoriale valdostana.

«Da recenti notizie di stampa abbiamo appreso che, a seguito di una situazione di crisi economica e di contrazione delle attività produttive, l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per otto dei suoi 29 dipendenti», ha ricordato Guichardaz, sottolineando come la vicenda non possa essere considerata una semplice riorganizzazione aziendale. Dietro quei numeri ci sono infatti otto persone e altrettante situazioni familiari che rischiano di essere travolte dall'incertezza.

Il capogruppo ha richiamato anche le preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Savt, che seguono da vicino l'evoluzione della vertenza. La richiesta rivolta all'assessore competente è stata precisa: capire quali strumenti la Regione intenda mettere in campo per evitare i licenziamenti e impedire che lo stabilimento perda ulteriori livelli occupazionali.

La risposta è arrivata dall'assessore allo Sviluppo economico Laurent Viérin, che ha assicurato la massima attenzione da parte dell'Amministrazione regionale. «Seguiamo con la massima attenzione la situazione della Musumeci, un'azienda che custodisce un patrimonio di professionalità, cultura e storia editoriale importante per tutta la comunità valdostana. L'annuncio di 8 esuberi su 29 addetti è motivo di forte preoccupazione e siamo vicini ai lavoratori e alle loro famiglie», ha dichiarato.

L'assessore ha quindi spiegato che l'Assessorato sta seguendo la vicenda fin dall'avvio della procedura e che il confronto con le organizzazioni sindacali è già stato programmato per venerdì 13 novembre. Un incontro richiesto dagli stessi rappresentanti dei lavoratori e che rappresenterà un primo passaggio per verificare gli spazi di intervento e le possibili soluzioni.

L'obiettivo dichiarato dalla Regione è quello di monitorare l'evoluzione della trattativa e fare quanto possibile per scongiurare i licenziamenti. Viérin ha però indicato anche una serie di strumenti che potrebbero essere attivati qualora non si riuscisse a raggiungere un'intesa con la proprietà: dai contratti di solidarietà agli ammortizzatori sociali, passando per percorsi di riqualificazione e ricollocazione professionale.

Una disponibilità che rappresenta un segnale di attenzione, ma che non risolve ancora il nodo principale: capire quale futuro attenda la Musumeci e se esista un progetto industriale in grado di garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento.

È proprio su questo aspetto che Guichardaz ha insistito nella replica. Il gruppo PD-Federalisti Progressisti ha accolto positivamente l'attivazione dell'Assessorato e il confronto annunciato con i sindacati, ma ritiene indispensabile allargare il tavolo anche alla proprietà dell'azienda.

«Crediamo che sia fondamentale un confronto con la proprietà anche sulle prospettive future dell'azienda, attraverso la presentazione di un piano industriale credibile», ha osservato il capogruppo. La questione, secondo Guichardaz, non può essere affrontata limitandosi alla gestione degli esuberi: occorre comprendere quali siano le reali intenzioni aziendali e quale strategia si voglia adottare per il rilancio dell'attività.

Nel suo intervento ha inoltre richiamato alcuni dati economici che, pur necessitando di ulteriori approfondimenti, meriterebbero un'analisi attenta. Secondo quanto riferito dal consigliere, i dati disponibili mostrerebbero infatti un fatturato in crescita e perdite progressivamente ridotte. Elementi che rendono ancora più importante conoscere le motivazioni alla base della decisione di procedere con otto licenziamenti e, soprattutto, verificare se esistano alternative alla riduzione del personale.

Il timore politico e sindacale è che gli esuberi annunciati possano rappresentare soltanto il primo passaggio di un ridimensionamento più ampio. Senza un piano industriale che chiarisca investimenti, prospettive produttive e organizzazione del lavoro, il rischio è che la vertenza venga affrontata esclusivamente nell'emergenza, senza una visione di medio e lungo periodo.

C'è poi un aspetto umano che rende la situazione ancora più complessa. Come ha evidenziato Guichardaz, diversi lavoratori interessati dalla procedura hanno un'età vicina o superiore ai cinquant'anni. Per queste persone, perdere il posto di lavoro significa affrontare un percorso di ricollocazione particolarmente difficile, soprattutto in un mercato del lavoro che non sempre offre opportunità immediate per professionalità così specifiche.

Da qui la richiesta alla Regione di non limitarsi a intervenire con gli strumenti di sostegno al reddito, ma di predisporre, qualora i licenziamenti diventassero inevitabili, percorsi concreti di formazione, riqualificazione e ricollocazione professionale.

Ph. repertorio

La vertenza Musumeci pone dunque una questione che va oltre il destino di una singola azienda. In una regione di dimensioni contenute come la Valle d'Aosta, la perdita di un presidio produttivo storico significa anche impoverire il tessuto economico, disperdere competenze e ridurre le occasioni di lavoro qualificato. La salvaguardia delle attività industriali non può prescindere dalla sostenibilità economica delle imprese, ma deve necessariamente tenere conto anche del valore delle professionalità e delle ricadute sociali delle decisioni aziendali.

Il primo appuntamento sarà il confronto del 13 novembre tra Assessorato e organizzazioni sindacali. Ma il passaggio decisivo sarà probabilmente quello successivo: ottenere dalla proprietà risposte chiare sulle prospettive dello stabilimento e sulle possibilità di evitare gli otto licenziamenti.

Perché la questione non è soltanto capire come gestire una crisi occupazionale, ma stabilire se una realtà con quasi due secoli di storia possa ancora avere un futuro produttivo in Valle d'Aosta. E soprattutto se quel futuro possa essere costruito senza lasciare indietro i lavoratori che, con la loro esperienza, hanno contribuito a scriverne la storia.