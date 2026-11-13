Musumeci di Quart, la Regione incontra i sindacati. Viérin: "Faremo ogni azione possibile per tutelare i lavoratori"

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Laurent Viérin ha incontrato insieme al dirigente della struttura politiche del lavoro e della formazione Gianni Nuti e alla funzionaria competente Monica Vona SLC CGIL, FISTEL CISL e SAVT per confrontarsi sugli otto esuberi annunciati dall’azienda.

Si è svolto oggi, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 11, l’incontro tra l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Laurent Viérin e le organizzazioni sindacali, rappresentate da Barbara Capelli per la SLC CGIL, Ivana Laurora per la FISTEL CISL e Zeno Pucci per il SAVT, sulla situazione della Musumeci di Quart, che ha annunciato otto esuberi su ventinove addetti nei reparti di legatoria, stampa e prestampa. L’incontro era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali lo scorso 6 novembre.

Il confronto, dopo una reciproca presentazione e la condivisione di una modalità di lavoro per il futuro tesa a un confronto sistematico e costruttivo tra Regione e sindacati, è stato l’occasione per fare il punto sull’andamento della procedura, che l’Assessorato segue fin dalla sua apertura, e sugli strumenti che l’Amministrazione regionale può mettere in campo per accompagnare i lavoratori eventualmente in uscita.

"Apprezziamo la disponibilità dell’Amministrazione regionale al confronto" – dichiarano le rappresentanze sindacali. " Abbiamo illustrato all’Assessore lo stato delle trattative ancora in corso, ribadendo la ferma volontà di tutelare le lavoratrici e i lavoratori affinché le conseguenze di questa crisi siano il meno impattanti possibile per le vite delle famiglie coinvolte."

"Abbiamo ascoltato con grande attenzione le organizzazioni sindacali e ne condividiamo pienamente la preoccupazione – dichiara l’Assessore Laurent Viérin. La Musumeci custodisce un patrimonio di mestiere e di cultura editoriale che appartiene a tutta la comunità valdostana, e otto posti di lavoro su ventinove rappresentano un colpo pesante per i lavoratori e per le loro famiglie. La Regione è disponibile a compiere ogni azione possibile a tutela di questi lavoratori. Continueremo a seguire da vicino il confronto tra le parti auspicando che le ultime istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali – che ringraziamo per il lavoro svolto – siano accolte positivamente dalla parte datoriale. Qualunque sarà l’esito, nessuno sarà lasciato solo: ogni lavoratore coinvolto potrà contare su un percorso costruito su misura per lui."