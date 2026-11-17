Basta con le facili modifiche unilaterali dei contratti che colgono di sorpresa i cittadini.
Troppo spesso i consumatori si ritrovano a dover pagare tariffe più alte e a subire variazioni contrattuali già entrate in vigore, a causa di comunicazioni passate completamente sotto traccia: inviate tramite un semplice SMS, finite nello spam delle e-mail oppure nascoste tra le notifiche di un’app che non tutti possiedono o consultano quotidianamente.
Come Federconsumatori Valle d’Aosta, guardiamo con grande interesse alla proposta di legge presentata in Senato, a prima firma del senatore Marco Lombardo, che punta a mettere un freno a questi abusi da parte di banche, compagnie telefoniche, assicurazioni e piattaforme digitali.
Una prassi abusata a danno dei cittadini
In teoria, le modifiche unilaterali dovrebbero essere consentite solo in presenza di un giustificato motivo. Nella realtà quotidiana dei nostri sportelli, invece, osserviamo come questa pratica venga utilizzata per qualsiasi esigenza aziendale, con motivazioni spesso generiche o addirittura assenti.
Le imprese provano a legittimare gli aumenti facendo leva sul diritto di recesso, ma, nella prassi, il consumatore non viene informato adeguatamente e si ritrova con bollette o canoni rincarati a propria insaputa.
I punti chiave della proposta di legge
Il testo presentato in Parlamento introduce quattro importanti novità, che vanno nella direzione da noi sempre auspicata:
Giustificato motivo oggettivo: le modifiche saranno valide solo se legate a motivi oggettivi, ben normati, proporzionati e comunicati con un preavviso realmente adeguato.
Controllo preventivo dell’Antitrust: si prevede una verifica anticipata (ex ante) da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle nuove clausole, prima ancora che producano effetti sui clienti.
Sentenze valide «erga omnes»: se un giudice dà ragione a un singolo cittadino, ritenendo illegittima una modifica, la sentenza dovrebbe valere automaticamente per tutti gli utenti che hanno subito lo stesso cambiamento.
Sanzioni più severe: è previsto un inasprimento delle sanzioni per le aziende che non rispettano le regole.
Pur trattandosi di un’iniziativa estremamente favorevole ai cittadini, come associazione rileviamo due nodi di difficile applicazione pratica nel nostro ordinamento.
Il primo riguarda l’enorme mole di lavoro richiesta all’Antitrust, chiamata a vagliare preventivamente tutte le modifiche contrattuali delle grandi aziende.
Il secondo concerne l’estensione «erga omnes» delle sentenze: nel sistema giuridico italiano, infatti, una pronuncia del tribunale ha, di norma, effetto solo tra le parti in causa.
Qualora l’iter parlamentare dovesse proseguire, sarà fondamentale convocare le associazioni dei consumatori, affinché possano contribuire a rendere queste norme davvero efficaci e concretamente applicabili.
Nel frattempo, invitiamo tutti i cittadini valdostani a controllare con attenzione le comunicazioni ricevute da gestori e istituti di credito.