Il futuro non può aspettare. È questo il messaggio che accompagnerà lo sciopero generale nazionale di giovedì 20 novembre, quando anche Aosta scenderà in piazza per difendere il lavoro, i diritti e le opportunità delle nuove generazioni. La mobilitazione, proclamata dalla CGIL e sostenuta in Valle d’Aosta anche da Alleanza Verdi e Sinistra, mette al centro questioni che attraversano profondamente la società valdostana: le difficoltà del sistema produttivo, la precarietà occupazionale, il progressivo impoverimento di salari e pensioni, le carenze dei servizi pubblici e la necessità di offrire ai giovani concrete prospettive di vita e di lavoro.

Per la CGIL Valle d’Aosta, lo sciopero assume un significato particolare in una regione dove alle criticità nazionali si aggiungono problemi specifici, a partire dalle difficoltà delle imprese e dall'assenza di una programmazione strategica capace di accompagnare i cambiamenti economici e sociali. Il sindacato punta il dito anche contro le difficoltà dell'azione della Giunta regionale, ritenuta ancora incapace di dare risposte efficaci alle emergenze del territorio e di costruire una visione complessiva per il futuro. Le vertenze della Cogne Acciai Speciali, di Carrefour, della Grivel e di Musumeci rappresentano, in questo senso, altrettanti campanelli d'allarme. Situazioni differenti, ma accomunate dalla necessità di tutelare l'occupazione, difendere i salari e garantire continuità e prospettive produttive. Per il sindacato non è più sufficiente intervenire sulle singole crisi quando diventano emergenze: serve una vera politica industriale regionale, fondata su investimenti, innovazione e sviluppo.

Una preoccupazione condivisa da Alleanza Verdi e Sinistra Valle d'Aosta, che aderisce allo sciopero generale e parteciperà al corteo. AVS sottolinea come la mobilitazione rappresenti una risposta necessaria a una legge di bilancio che non affronta adeguatamente il carovita e le crescenti disuguaglianze sociali. Tra le rivendicazioni figurano il lavoro dignitoso, il superamento della precarietà, salari e pensioni più alti, un sistema fiscale equo e progressivo e maggiori investimenti nella sanità pubblica, nell'istruzione e nel diritto alla casa. A queste richieste si aggiunge una posizione netta contro il riarmo e a favore di un maggiore impegno per la pace. Una visione che, secondo AVS, deve mettere al centro le persone e i bisogni sociali, anziché privilegiare le spese militari a discapito dei servizi essenziali.

Sul fronte valdostano, la CGIL richiama anche la grave carenza di personale che interessa praticamente tutti i comparti pubblici: dalla sanità agli uffici regionali, dagli enti locali ai servizi di soccorso, sicurezza e politiche sociali. Una situazione che produce carichi di lavoro sempre più pesanti, allungamento dei tempi di risposta e servizi ridotti o non sempre garantiti. Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni e un adeguato riconoscimento economico e contrattuale per rendere nuovamente attrattivo il lavoro pubblico. Tra le questioni evidenziate figurano la mancata nomina del direttore generale dell'AUSL, le criticità della sanità penitenziaria nella Casa circondariale di Brissogne, i bassi salari e la precarietà nel settore sociosanitario e socioassistenziale privato, oltre al mancato avvio della trattativa per il rinnovo 2025-2027 del comparto unico regionale.

Il tema delle nuove generazioni rappresenta uno dei punti di maggiore convergenza tra le due organizzazioni. «Il futuro è adesso» è lo slogan scelto dalla CGIL per ricordare che non basta parlare dei giovani: occorre ascoltarli, coinvolgerli e garantire loro opportunità concrete. Diritto allo studio, salari dignitosi, contrasto alla precarietà e possibilità di costruire un progetto di vita in Valle d'Aosta devono diventare priorità effettive. Anche AVS sostiene la mobilitazione studentesca internazionale prevista nella stessa giornata, che vedrà ragazze e ragazzi scendere in piazza contro la guerra e il riarmo e per chiedere maggiori investimenti nella scuola e nell'università pubbliche.

La CGIL Valle d'Aosta esprime inoltre il proprio sostegno alla giornata europea di mobilitazione per il diritto allo studio, richiamando l'attenzione sull'aumento del costo della vita, sugli affitti sempre più difficili da sostenere e sulle disuguaglianze nell'accesso all'istruzione. Il rischio, secondo il sindacato, è che un diritto fondamentale si trasformi progressivamente in un privilegio riservato a chi dispone di maggiori risorse economiche. Difendere il diritto allo studio significa quindi garantire ai giovani la possibilità di costruirsi un futuro senza che le condizioni familiari ed economiche diventino un ostacolo alle loro aspirazioni.

La protesta si inserisce in una contestazione più ampia delle politiche economiche del Governo. La CGIL denuncia l'erosione del potere d'acquisto di salari e pensioni, l'insostenibilità del costo della vita e l'insufficienza degli interventi previsti dalla legge di bilancio, giudicata inadeguata rispetto alle necessità della sanità, dell'istruzione, delle politiche sociali e della previdenza. Le richieste riguardano aumenti salariali, rinnovi contrattuali capaci di recuperare il potere d'acquisto, pensioni adeguatamente rivalutate, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e una fiscalità più equa, basata sulla progressività e sul contrasto all'evasione. AVS affianca a queste rivendicazioni la richiesta di investimenti pubblici e di una diversa distribuzione delle risorse, con particolare attenzione ai servizi fondamentali e alla pace.

Il 20 novembre sarà dunque anche un momento per riportare al centro del dibattito regionale il modello di sviluppo della Valle d'Aosta e le sue prospettive occupazionali. CGIL e AVS convergono sulla necessità di non rassegnarsi alla perdita di posti di lavoro, all'indebolimento del tessuto produttivo e alla precarizzazione, chiedendo risposte politiche e istituzionali capaci di guardare oltre le emergenze del momento.

La manifestazione regionale prenderà il via davanti alla sede della Cogne Acciai Speciali, in via Paravera ad Aosta, dove il concentramento è previsto dalle 9 alle 9.30. Alle 9.30 partirà il corteo, che attraverserà via Paravera, via Carrel, via Vevey e via Festaz, con una sosta davanti al Carrefour per un breve comizio. L'arrivo è previsto alle 11.30 in piazza Deffeyes, davanti al Palazzo regionale, dove si terrà l'intervento conclusivo con la partecipazione di Riccardo Saccone, segretario generale della SLC CGIL. Alla manifestazione prenderanno parte anche i rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra Valle d'Aosta.

L'invito alla partecipazione è rivolto a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studentesse e studenti, giovani e cittadini. Perché, come ricordano i promotori, il futuro non è una promessa da rinviare alle prossime generazioni, ma un diritto da garantire oggi.