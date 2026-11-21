La route vers la 1027e Foire de Saint-Ours est désormais ouverte. Comme le veut une tradition désormais bien établie, c’est au cœur du Marché Vert Noël, sur la place Émile Chanoux à Aoste, que sera dévoilée l’affiche de la prochaine édition de l’un des événements les plus emblématiques de l’identité valdôtaine. Du 21 novembre 2026 au 6 janvier 2027, les visiteurs pourront découvrir cette création qui constitue bien davantage qu’un simple support de communication : elle est une invitation à entrer dans l’univers d’une manifestation dont les racines plongent dans plus de mille ans d’histoire.

La Foire de Saint-Ours demeure en effet un rendez-vous incontournable, où l’artisanat, la culture populaire et le sentiment d’appartenance au territoire se rencontrent et se transmettent de génération en génération.

« La Foire de Saint-Ours n’est pas seulement un rendez-vous qui traverse les siècles, mais un patrimoine identitaire qui appartient à toute la communauté valdôtaine. Au fil de plus de mille ans d’histoire, elle a su préserver et transmettre des traditions, des métiers, des compétences et des savoir-faire, grâce notamment aux générations d’artisans qui, par leur travail et leur passion, en perpétuent l’authenticité », souligne l’assesseur Laurent Viérin.

Il ajoute que cet héritage, « fait de personnes, de gestes et de connaissances », représente une richesse qu’il est essentiel de préserver et de transmettre aux nouvelles générations, afin que la Foire reste à la fois la mémoire du passé et une expression vivante de l’identité valdôtaine.

Réalisée par OMNIA group, l’affiche de cette 1027e édition s’inspire précisément de cette volonté de raconter une tradition qui a traversé les siècles sans perdre sa capacité à évoluer. Au centre de la composition apparaît saint Ours, figure emblématique autour de laquelle prend vie une véritable fresque collective. Artisans, bûcherons, musiciens, tisserandes, voyageurs et personnages en fête composent un tableau qui restitue les multiples facettes de la manifestation : le travail manuel, la spiritualité, la convivialité et le lien profond avec le territoire.

Le choix des matériaux contribue également à la force du message. Le bois de noyer, la pierre ollaire, le fer et les dentelles de Cogne trouvent leur place dans les illustrations, à travers des références à des œuvres et à des réalisations d’artisans valdôtains. La matière devient ainsi un langage à part entière, rappelant que derrière chaque objet se trouvent des mains, une expérience, une histoire et un savoir-faire.

L’affiche se présente donc comme une véritable petite œuvre artisanale, un assemblage de personnages, de matières et de symboles qui met en lumière la richesse d'un patrimoine toujours vivant. Une manière de rappeler que la Saint-Ours ne se résume pas à deux journées de fête dans les rues d’Aoste, mais qu’elle représente un héritage culturel et professionnel qui contribue à distinguer la Vallée d’Aoste.

Dans cette perspective, le Marché Vert Noël devient également une étape importante du chemin qui conduit à la Foire. La structure Développement de la coopération et de l’artisanat de tradition de l’Assessorat de l’Essor économique, de la Formation, du Travail, des Transports et de la Mobilité durable sera en effet présente avec la douzième édition de l’initiative « Vers la Saint-Ours ».

L’objectif est de rapprocher les visiteurs du marché de la grande tradition artisanale valdôtaine, en leur permettant de découvrir non seulement les objets finis, mais aussi les techniques, les gestes et les compétences qui se cachent derrière leur réalisation.

Un espace spécialement aménagé accueillera, pendant les week-ends, des démonstrations en direct. Les visiteurs pourront ainsi observer les artisans au travail et découvrir de près des techniques qui témoignent de la diversité et de la richesse de la production traditionnelle locale.

Dans le chalet situé à proximité de cet espace, une exposition permettra également d'admirer différentes expressions de l'artisanat valdôtain : du travail du cuivre à la sculpture sur bois, en passant par la teinture naturelle des fils et le modelage de l'argile.

La programmation commerciale et artisanale sera elle aussi au rendez-vous. Pendant toute la période d'ouverture du marché, quinze artisans fournisseurs de L'Artisanà se succéderont dans l'espace dédié pour présenter et proposer à la vente leurs créations. Des pièces uniques, qui témoignent de la créativité, de la maîtrise technique et de la continuité d'une tradition transmise au fil du temps.

À travers cette initiative, la préparation de la Saint-Ours dépasse ainsi le cadre de la simple attente de la grande manifestation hivernale. Elle devient une occasion de faire connaître les artisans, de valoriser les métiers traditionnels et de sensibiliser le public à la valeur culturelle et économique de ces productions.

Car la véritable force de la Foire de Saint-Ours réside aussi dans cette capacité à maintenir un lien entre passé et avenir : faire vivre des gestes anciens, donner une visibilité aux artisans d'aujourd'hui et transmettre aux nouvelles générations un patrimoine qui constitue l'une des expressions les plus fortes de l'identité valdôtaine.