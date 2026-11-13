La Vallée d’Aoste au 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge

Le Sommet, qui représente la plus haute instance de la Francophonie, réunit tous les deux ans les chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage : c’est une occasion privilégiée de rencontre et d’échange autour des grands enjeux liés à l’actualité, tels que la coopération internationale, le multilatéralisme et le développement durable.

Axée sur le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », cette 20e édition prévoit plusieurs sessions de travail réunissant les délégations présentes. En marge des rencontres politiques, le « Village de la Francophonie » accueillera des expositions et des initiatives culturelles, alors que le salon FrancoTech réunira institutions, entreprises et start-up afin de promouvoir l’innovation technologique et de favoriser les échanges économiques au sein de l’espace francophone.

Le président de la Région, Aurelio Marguerettaz, a chargé le conseiller régional Corrado Jordan de représenter la Vallée d’Aoste à cette 20e édition du Sommet.

La Vallée d’Aoste participe à ce rendez-vous depuis sa toute première édition, qui s’est tenue en 1986 à Versailles, en France, témoignant ainsi de sa volonté constante de réaffirmer son appartenance institutionnelle et culturelle à la grande famille francophone. Cette volonté s’est concrétisée en octobre dernier par la présentation de la demande officielle d’adhésion de la Région à l’OIF, dans le but de renforcer ces liens et de participer à part entière aux instances de la Francophonie multilatérale.