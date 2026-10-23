Atelier de leadership des femmes parlementaires à Monaco

Du 19 au 23 octobre la Conseillère Clotilde Forcellati, membre de la section valdôtaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf), a participé à la 9e édition de l’Atelier de leadership des femmes parlementaires, accueilli au Conseil national de Monaco.

Cette édition a réuni 22 participantes issues de 13 Parlements francophones, dont Nathalie Roy, Présidente de l’Assemblée nationale du Québec et de l'Apf.

Le programme a abordé plusieurs thématiques essentielles: le leadership au féminin, les droits des femmes, la prise de parole en public, la lutte contre les violences en ligne envers les femmes élues et la santé des femmes.

Pour la Conseillère Clotilde Forcellati, cette formation a été l’occasion de renforcer ses outils et sa réflexion au service d’une représentation politique plus égalitaire et inclusive: «Le leadership féminin ne consiste pas simplement à permettre aux femmes d’accéder aux responsabilités: il s’agit aussi de faire évoluer les pratiques, de lutter contre les violences et les mécanismes de mise à l’écart, et de construire un cadre politique dans lequel chacune puisse s’exprimer librement et être entendue. L’égalité ne doit pas rester un principe affiché: elle doit se traduire concrètement dans nos institutions et dans la vie quotidienne.»

«Cet atelier - poursuit la Conseillère - a également permis de riches échanges d’expériences entre élues de différents espaces francophones, confrontées à des enjeux communs en matière de représentation, de droits des femmes et de fonctionnement démocratique.»